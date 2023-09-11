賴品妤選情告急？新北第12選區最新民調曝　廖先翔領先16個百分點

▲賴品妤、廖先翔。（合成圖／記者屠惠剛、崔至雲攝）

記者江采蓁／綜合報導

民進黨立委賴品妤先前因父親賴勁麟為雲豹能源公司擔任董事長的雲豹能源遭藍營質疑政府標案，與政治獻金獨厚綠營等爭議，雖賴勁麟已辭去職務，並反批抹黑，但是否會影響賴品妤的立委選情仍備受關注。根據TVBS最新民調顯示，面對國民黨新北市議員廖先翔的挑戰，有47%選民表示支持廖先翔，高於賴品妤的31%，目前雙方差距16個百分點。

根據TVBS民調中心最新調查結果顯示，明年的總統及立法委員選舉，新北市第12選區80％的民眾表示會去投票，54%一定會，26%可能會，另外 7%不一定，13%表示不會去投票，而在賴品妤與廖先翔兩位人選中，有47%選民表示支持廖先翔，高於賴品妤的31%，目前雙方差距16個百分點，另有21%表示尚未決定。

經過交叉分析顯示，20至29歲及30至39歲的年輕選民支持廖先翔的比率，超過五成，高於賴品妤兩成五左右的支持度；40至49歲兩人差距不大，廖先翔略高於賴品妤（46%：43%）；50至59歲及60歲以上仍由廖先翔佔有優勢，其中50至59 歲有54%支持廖先翔，較賴品妤的32%高出兩成以上

至於地區方面，汐止區有52%支持廖先翔，30%支持賴品妤，差距兩成以上；其他地區廖先翔支持度也呈現領先，但差距不大。

針對兩位立委參選人的喜好度，調查結果顯示，賴品妤有33%民眾表示不喜歡，略高於喜歡的30%，同時有 37%無法判斷，民眾態度分歧；而喜歡廖先翔的比例為34%，僅10%不喜歡，但有多達56%民眾無法表示意見，顯示民眾對於廖先翔尚不熟悉。

本次調查是TVBS民意調查中心於112年9月4日至8日晚間18時30分至22時進行的調查，共接觸1,287位20歲以上設籍新北市立委第12選區民眾，其中拒訪為213位，拒訪率為16.6%，最後成功訪問有效樣本1,074位，在95%的信心水準下，抽樣誤差為±3.0 個百分點以內。抽樣方法採用電話號碼後四碼隨機抽樣，人員電話訪問，所有資料並依母體性別、年齡、地區、教育程度等變項進行統計加權處理。調查經費來源為 TVBS。