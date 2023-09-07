鍾小平獲國民黨中央提名參選　應曉薇嘆喚不醒黨魂

▲台北市議員應曉薇。（圖／記者湯興漢攝）

政治中心／綜合報導

國民黨台北市第5選區（中正、萬華區）立委提名經過多個月掙扎，黨中央在6日宣布提名鍾小平進行參選。而針對黨中央公布的相關民調，應曉薇諷典通是由中央黨部推薦的民調公司，該查一查此民調公司的歷史紀錄。在2020年總統大選民調當中，6／19郭台銘贏蔡英文10%，一週後卻由蔡英文領先郭台銘8%，僅一週時間民調差距大到讓人匪夷所思，對比此次的鍾小平民調遭質疑黑箱民調自然理所當然，誤差值大幅超出容許範圍，其中玄機只有鍾小平知道。

另外應曉薇亦指出，郭昭巖則是教戰阿公阿嬤接電話要說自己25歲，已獲得青年加權近3倍（因年輕人在家接電話比例過低，民調程式設定會隨機轉換），本次民調尚有一份民調應曉薇第一，主委曾向應曉薇告知，依照規定只能提出兩份民調，且民調第一那份青年加權佔85％；但應曉薇回應，自己反安慰主委說「你知道我的實力就好」，並進一步表示，為顧全大局，其實早於6月15日發文呼籲鍾小平共同禮讓郭昭巖而提出了退選，但仍不被鍾小平所接受。

應曉薇說，她以自己參與民調的教訓告知大家，也公開了獲取高民調的撇步，同時另有「UC雲端總機交易，每一手機可綁定300隻室內電話」，一併提供檢調可做為總統大選偵測方向；另應曉薇也補充，「請黨主席放心，其職任重道遠可以把心放在總統大選上，地方小事不需要再佔版面，而鍾小平表示欲拜會本人一事，應曉薇誠懇建議他先取得掛布條抗議之里長、里民原諒，勿再次造謠里長，選舉時鍾小平鋪天蓋地派人參選里長對幹里長，連國民黨籍里長皆不放過，此事任何人都無法幫他化解。」

應曉薇提到，「從民調舞弊到願意成全至最後仍喚不醒黨魂，希望能讓忠黨愛國的自己憤怒一次。而對於區域立委的選舉投票，是牽動著總統大選結果，提名鍾小平能在中正萬華區為總統選舉衝出高票？也不禁讓人懷疑要下架民進黨是否是真的？」