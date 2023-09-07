　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

鍾小平獲國民黨中央提名參選　應曉薇嘆喚不醒黨魂

▲▼台北市議會第一次定期大會第六次會議台北市議員應曉薇質詢。（圖／記者湯興漢攝）

▲台北市議員應曉薇。（圖／記者湯興漢攝）

政治中心／綜合報導

國民黨台北市第5選區（中正、萬華區）立委提名經過多個月掙扎，黨中央在6日宣布提名鍾小平進行參選。而針對黨中央公布的相關民調，應曉薇諷典通是由中央黨部推薦的民調公司，該查一查此民調公司的歷史紀錄。在2020年總統大選民調當中，6／19郭台銘贏蔡英文10%，一週後卻由蔡英文領先郭台銘8%，僅一週時間民調差距大到讓人匪夷所思，對比此次的鍾小平民調遭質疑黑箱民調自然理所當然，誤差值大幅超出容許範圍，其中玄機只有鍾小平知道。

另外應曉薇亦指出，郭昭巖則是教戰阿公阿嬤接電話要說自己25歲，已獲得青年加權近3倍（因年輕人在家接電話比例過低，民調程式設定會隨機轉換），本次民調尚有一份民調應曉薇第一，主委曾向應曉薇告知，依照規定只能提出兩份民調，且民調第一那份青年加權佔85％；但應曉薇回應，自己反安慰主委說「你知道我的實力就好」，並進一步表示，為顧全大局，其實早於6月15日發文呼籲鍾小平共同禮讓郭昭巖而提出了退選，但仍不被鍾小平所接受。

應曉薇說，她以自己參與民調的教訓告知大家，也公開了獲取高民調的撇步，同時另有「UC雲端總機交易，每一手機可綁定300隻室內電話」，一併提供檢調可做為總統大選偵測方向；另應曉薇也補充，「請黨主席放心，其職任重道遠可以把心放在總統大選上，地方小事不需要再佔版面，而鍾小平表示欲拜會本人一事，應曉薇誠懇建議他先取得掛布條抗議之里長、里民原諒，勿再次造謠里長，選舉時鍾小平鋪天蓋地派人參選里長對幹里長，連國民黨籍里長皆不放過，此事任何人都無法幫他化解。」

應曉薇提到，「從民調舞弊到願意成全至最後仍喚不醒黨魂，希望能讓忠黨愛國的自己憤怒一次。而對於區域立委的選舉投票，是牽動著總統大選結果，提名鍾小平能在中正萬華區為總統選舉衝出高票？也不禁讓人懷疑要下架民進黨是否是真的？」

ET快訊
快訊／金鐘獎主持人揭曉！　3大咖亮相
快訊／Selina生了！　兒肺積水「住了幾天保溫箱」
LIVE／我老公搞上我親媽！　桃園人妻毀滅式爆料身分線索曝光
快訊／17縣市大雨特報！　警戒區曝
《黑暗榮耀》霸凌女星求情：拜託幫我！　自首信曝光
快訊／女歌手胞妹魂斷輪下！　駕駛判刑出爐
NIKE無預警降價！　新鞋打對折現省2千
今天還是有大雨！「整片發紅」降雨趨勢圖曝
桃園岳母喊冤！稱「女婿拐我」：我是被傷害那個

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

中央再跟進「老人健保政見」　侯友宜：要跟就要做全套

基進黨要她「照鏡子」　徐巧芯曝當下反應：奇怪餒

新北指賴清德老家違建又改口　她點2關鍵：資料都在市府手上快去查

綠議員挺賴清德稱「萬里房不值錢」悄改文　他：為護航貶低沒必要

「郭侯相見也要處分侯友宜嗎？」　黃士修諷朱立倫別太劍拔弩張

民進黨說出「這4句話」代表出事了！　李艷秋：選民要是清查弊案

搶人才！吸引國際生來台留台　教育部5年投入52億、設10海外基地

獨派陳昭姿站台相挺柯文哲　點名黃淑英、王育敏阻擋「代理孕母」

民國69年航照圖「門牌」就存在　民進黨：賴清德老家是礦工工寮

致詞稱「侯總統」帶頭喊凍蒜　侯友宜、傅崐萁合體畫面曝光

八方鍋貼遭控有蛆在蠕動　業者：煎台140℃不可能有

台中必比登豬腳店收小費　老闆親曝原因：問心無愧

陸黑心餐廳用「生水兌果汁」　一旁放畚箕、拖把顧客氣炸

NANA在台北！辣露全身刺青　「見熟悉粉絲」下次要再來

天兵男氣炸鍋烘大麻！ 「烤太酥」全都毀了XD

上半身2度「詭異左傾」　苗栗19歲無照男自撞亡

王心凌跳起「霍元甲」BATTLE　隔五年發新歌：美少女本人

台南透天厝「綠房子」外衣半脫！海葵威力太強　屋主出面了

柴柴啃氣球期待爆破！下秒「直接消風」汪超傻眼

許瑋甯遭傳「害怕同台吳慷仁」　拍侵犯戲留陰影..經紀人否認：沒這回事

中央再跟進「老人健保政見」　侯友宜：要跟就要做全套

基進黨要她「照鏡子」　徐巧芯曝當下反應：奇怪餒

新北指賴清德老家違建又改口　她點2關鍵：資料都在市府手上快去查

綠議員挺賴清德稱「萬里房不值錢」悄改文　他：為護航貶低沒必要

「郭侯相見也要處分侯友宜嗎？」　黃士修諷朱立倫別太劍拔弩張

民進黨說出「這4句話」代表出事了！　李艷秋：選民要是清查弊案

搶人才！吸引國際生來台留台　教育部5年投入52億、設10海外基地

獨派陳昭姿站台相挺柯文哲　點名黃淑英、王育敏阻擋「代理孕母」

民國69年航照圖「門牌」就存在　民進黨：賴清德老家是礦工工寮

致詞稱「侯總統」帶頭喊凍蒜　侯友宜、傅崐萁合體畫面曝光

快訊／北市中正一偵查隊遭搜索　小隊長疑涉不法被帶回士檢

金正恩恐早已身亡？專家曝「12名替身」輪流上場　身材長相不一樣

中央再跟進「老人健保政見」　侯友宜：要跟就要做全套

小主人準備開學「書包長一坨貓」　臉上表情超落寞：也想一起去

颱風天開窗發現「迷你小虎隊」　網放大細看驚呼：幫忙做月子了

基進黨要她「照鏡子」　徐巧芯曝當下反應：奇怪餒

賓士爆乳媽超壞身教！逆停送2孩上學被檢舉　竟嗆：被我撞剛好啦

蘋果iPhone 15最新模型機曝光　五款柔和新色亮相

陸多間銀行調降個人首購房貸利率　9／25起接受民眾調整申請

白鼻心暢行護岸動物通道　林業南投分署分享經驗

政治熱門新聞

8814萬顆蛋到底誰先墊款？　中央畜產會：超思！檢驗合格後才付款

施淑婷接任民政處長領11萬薪　網友：林九萬虧大

快訊／賴清德親回老家被控違建　點出「2關鍵時間」闢謠

「徐巧芯要小心」　郭正亮斷言注意1事

高虹安搭友車省市府資源？她揭觸法疑慮

賴清德老家遭控違建　他點侯市府「改口」

王世堅會輸？　郭正亮搖頭曝原因

國民黨票為何越來越少？　郭正亮曝1原因：超過50萬票沒了

賴清德老家遭指違建　他聲援：萬里不值錢！有人要搬進來謝天謝地

快訊／「討打姐」入黨？民眾黨回應了

郭台銘飆罵媒體8分鐘　邱毅喊「無助選情」：只怕要雪上加霜

傳主委馮世寬轉任行政院政委　退輔會：未獲正式人事異動消息

賴清德萬里老家遭爆違建？　民進黨最新說明

柯文哲今談安樂死　傅達仁之子受邀

更多熱門

相關新聞

屏東執法單位齊聚屏東地檢　宣示查賄決心

屏東執法單位齊聚屏東地檢　宣示查賄決心

屏東地檢署因應民國113年1月13日舉辦之第16任總統副總統暨第11屆立法委員選舉，6日下午邀集轄區警、調、廉及政風、海巡、移民及憲兵等機關召開「113年總統副總統及立法委員選舉查察期前策略會議」，宣示查賄決心。

鍾小平出線　吳沛憶：不敢大意、全力應戰

鍾小平出線　吳沛憶：不敢大意、全力應戰

國民黨曝2份中正萬華初選民調　鍾小平平均38.3%搶第一

國民黨曝2份中正萬華初選民調　鍾小平平均38.3%搶第一

鍾小平稱民調領先吳沛憶　轟于美人「白皮綠骨」還墊底

鍾小平稱民調領先吳沛憶　轟于美人「白皮綠骨」還墊底

鍾獲提名　應曉薇報備參選：全力以赴

鍾獲提名　應曉薇報備參選：全力以赴

關鍵字：

台北市議員應曉薇立委選舉鍾小平郭昭巖

讀者迴響

熱門新聞

桃園人妻：我老公和我親媽搞上了　鹹濕對話全曝光

好萊塢「最閃夫妻檔」宣布離婚

職軍睡了丈母娘！人妻再控「媽媽是慣犯」

女遭5男輪流性侵　竟是姊夫用她抵債

海底發現「破殼詭異金蛋」　科學家傻眼

人夫約砲吃遍熟女學生妹　連砲友都看不下去

普丁被爆「早已死亡」

「冷氣開26度↑」以為省電！她慘噴7000電費

桃園人妻爆「老公搞上岳母」　渣男身分曝光

Apple牙醫男友緊急停工送醫！

桃園岳母搞上27歲女婿！人妻爆「親媽身分」

回家務農「青貸100萬」　他被通知違約爆慘！全場力挺

26歲J奶AV女優「赴港賣身」一次6千　實際已40歲

即／鄰聞到屍臭　房東開門驚見租客亡

19歲男大生自摔被撞躺對向　起身要逃命仍遭拖吊車輾死

更多

最夯影音

更多
八方鍋貼遭控有蛆在蠕動　業者：煎台140℃不可能有

八方鍋貼遭控有蛆在蠕動　業者：煎台140℃不可能有
台中必比登豬腳店收小費　老闆親曝原因：問心無愧

台中必比登豬腳店收小費　老闆親曝原因：問心無愧

陸黑心餐廳用「生水兌果汁」　一旁放畚箕、拖把顧客氣炸

陸黑心餐廳用「生水兌果汁」　一旁放畚箕、拖把顧客氣炸

NANA在台北！辣露全身刺青　「見熟悉粉絲」下次要再來

NANA在台北！辣露全身刺青　「見熟悉粉絲」下次要再來

天兵男氣炸鍋烘大麻！ 「烤太酥」全都毀了XD

天兵男氣炸鍋烘大麻！ 「烤太酥」全都毀了XD

熱門快報

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票抽iPad、AirPods等百項大獎！

《豈有此呂》揭露「北宜公路鬼故事」真相

《豈有此呂》揭露「北宜公路鬼故事」真相

開天眼記者也當過山道猴子 揭祕山道女孩真實身分 ｜吳居諴

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

善心不孤單♥您認購我代送

善心不孤單♥您認購我代送

愛心相伴，幫您送去溫暖的善心，您的支持是浪浪的希望。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面