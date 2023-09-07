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屏東地區執法單位齊聚屏東地檢　宣示總統+立委查賄決心

▲屏東地檢署召開查察賄選會報，由檢察長陳盈錦主持 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東地檢署召開查察賄選會報，由檢察長陳盈錦主持 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導　

屏東地檢署因應民國113年1月13日舉辦之第16任總統副總統暨第11屆立法委員選舉，6日下午邀集轄區警、調、廉及政風、海巡、移民及憲兵等機關召開「113年總統副總統及立法委員選舉查察期前策略會議」，宣示查賄決心。

▲屏東地檢署召開查察賄選會報，由檢察長陳盈錦主持 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東地檢署召開查察賄選會報，由檢察長陳盈錦主持 。（圖／記者陳崑福翻攝）

這項會議，由檢察長陳盈錦主持，高雄高分署葉淑文主任檢察官到場指導；廉政署南區調查組劉俊杰組長、屏東縣調查站張漢明主任、縣警局副局長林英仁、屏東縣政府政風處王俊凱處長、刑警大隊林紅忠副大隊長及各警分局隊長，海巡署、移民署等單位人員參加，共同研商統合轄區戰力以展現司法機關查賄之決心。

會中，就109年選舉查賄成果分析檢討、如何精進113年1月13日舉辦之第16任總統副總統暨第11屆立法委員選舉查察之策進作為，並依法務部函頒之「一個核心目標」、「三項強韌策略」、「六大策進作為」之查賄策略與具體作為，共同宣示檢、警、調、廉、政風、海巡、移民及憲兵等單位嚴查賄選及暴力、嚴防假訊息及嚴辦境外資金錢等不法行為介入這次選舉的決心。

陳檢察長並在會中指示這次選舉查察工作重點：

一、 這次選舉雖屬中央層級選舉，仍須嚴防現金買票情事，該署於111年地方公職人員選舉中對於檢舉現金買票之選舉獎金發放已有相當多案件，並徹底落實對檢舉人身份之保密，對於偏鄉或原民地區，善用平時建立警民安全連防管道，加強民眾對於賄選警覺性，善用手機錄影蒐證功能，鼓勵民眾積極提供賄選情資、勇於檢舉不法賄選情事。

二、 嚴查暴力介選及境外勢力之滲透，有鑑於這次選舉為總統副總統選舉規模，須慎防境外勢力或資金假借各種方式介入選舉，尤其屏東地區宮廟活動興盛，相關資金來源是否涉及境外等情，應於選舉期間嚴查金流，俾便即時掌握可疑資金流動情形，深入清查可疑之參選人及樁腳帳戶之資金，即時調查並攔阻不法資金介選情事。

三、 選舉查察期間廣建佈雷，對於目前以新興犯罪手法來進行網路假訊息、選舉賭盤等賄選型態，善用科技設備查賄，並加強對於電腦、手機等行動裝置進行查扣，迅速判讀數位證據，以達成擴大追查向上溯源之目標。

四、 除加強對新住民之反賄選宣導外，亦應加強清查發覺地下通匯業者之線索，以阻絕境外資金透過地下通匯管道進入國內，以有效切斷境外資金介選之可能。

五、 對於以錯假訊息、深偽技術或假影音方式影響選舉之行為，由該署與刑警大隊科技偵查隊及屏東縣調查站專責人員建立即時通報及聯繫處理小組，嚴查、速查透過通訊軟體無遠弗屆散佈虛假訊息之不法情事。

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