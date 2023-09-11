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基北北桃參訪3座公有市場　分享交流改建經驗共創新文化

▲基北北桃參訪3座公有市場 交流市場改建經驗共創新文化。（圖／新北市市場處提供）

▲基北北桃參訪3座公有市場，分享交流改建經驗共創新文化。（圖／新北市市場處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府市場處8日與臺北市市場處共同舉辦「市場改建案例參訪及經驗交流活動」，邀請基隆市與桃園市政府參訪新北市林口市場、五股市場及臺北市北投中繼市場等3座公有市場，藉第一線業務同仁與市場自治會之經驗交流，期盼未來推動傳統市場改建能更加順利圓滿。

新北市市場處長李長奎表示，市場改建與改造為新北市重要政策之一，目前已陸續完成多座市場改造改建，從政策擬定、市場建物、硬體設備工程至軟體面與攤商的溝通協調等，累積了許多寶貴的處理經驗。因此我們主動提出與臺北市市場處共同舉辦參訪交流活動，並邀請基隆市與桃園市政府一同參加，希望在業務同仁彼此分享經驗與深度對談中，發掘市場改變的嶄新契機與營運方向。

▲基北北桃參訪3座公有市場 交流市場改建經驗共創新文化。（圖／新北市市場處提供）

▲林口市場改建歷經多年，市場改建需透過政府機關與市場攤商自治會共同努力才能達成。

本次參訪交流活動共參訪新北市林口市場、五股市場及臺北市北投中繼市場等3座公有市場；林口市場主要分享中繼市場的選址經驗與興建規模，必須優先考量原有市場之周邊，避免流失原先攤商客群，此外更要積極與市場攤商溝通協調，方能將原有市場的記憶與特色妥善保留，可作為基隆信義市場改建中繼市場參考。

另外，五股市場則建立了市場攤商評選機制，以審查營運計畫書之方式選定適合攤商，可作為桃園市未來選定特色攤商參考；而臺北市的北投中繼市場則分享了攤商補助與攤位選位分配等方式，其補助及輔導制度之完整性讓各參與同仁獲益良多。

市場處補充，市場管理與改建業務除須維持良好溝通外，市場自治會的凝聚力與支持也非常重要，如參訪當日午間由五股市場自治會匯集市場攤商美食盛情招待，可知攤商的團結合作與執行力，是臺灣公有市場蓬勃發展的重要力量之一。本次參訪活動業務同仁收穫豐富，也歡迎臺北、基隆及桃園市夥伴持續交流參訪，讓臺灣傳統市場能夠與時俱進，同時保留市場溫馨的人情味。

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