俄南部軍區司令部對面爆炸！　無人機墜落市中心炸出火球

▲其中一架無人機墜落在羅斯托夫市中心。（圖／翻攝自社群平台X）

記者詹雅婷／綜合外電報導

俄國羅斯托夫州長戈盧貝夫（Vasily Golubev）7日凌晨表示，該地區的防空部隊擊落2架無人機，其中一架墜毀在羅斯托夫市中心。俄媒指出，墜落地點的對面就是南部軍區司令部，該地點已封鎖。

Drone shot down near Russia's military headquarters in Rostov-on-Don, causing an explosion on the ground pic.twitter.com/xKBhDKGqLW — BNO News (@BNONews) September 7, 2023

綜合衛報、BNO NEWS等報導，俄羅斯防空部隊在頓河畔羅斯托夫（Rostov-on-Don）擊落2架無人機，1架墜毀在西部郊外、1架落在市中心普希金街42號一帶，造成3棟建築物外牆、窗戶受損，數輛汽車遭受波及損壞，1人腿部受傷尋求醫療協助。

Russian media report explosions after drone attacks in Rostov-on-Don (in the area of South military district headquarters), Moscow region (in the area of Zhukovsky international airport) and Bryansk.



: Rostov-on-Don pic.twitter.com/gO4nXeqXZd — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) September 7, 2023

依據現場影片，市中心無人機墜落地面後發生爆炸，瞬間炸出的火球照亮夜空，爆出巨大聲響。依據俄媒記者的說法，市中心無人機墜落地點已被封鎖，軍方、救援與執法人員正在進行後續處理，要求居民遠離此處。

俄羅斯衛星通訊社指出，無人機墜落地點的對面就是南部軍區司令部。

南部軍區司令部在俄羅斯全面入侵烏克蘭發揮關鍵作用，這裡也是瓦格納已故首腦普里格津（Yevgheny Prigozhin）6月兵變占領的地點之一。另據華府智庫「戰爭研究所」（ISW），羅斯托夫實際上是俄軍在烏克蘭這場戰爭的指揮中心，也是俄羅斯軍隊重要後勤樞紐。