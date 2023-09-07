雅特力贈虎科大百套高階微控制器　無人機學程將培育專業人才

▲虎科大攜手雅特力培育無人機產業高階專才，由校長張信良（右）與總經理林鴻裕代表簽署合作意向書。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

國立虎尾科技大學與雅特力科技股份有限公司今（7）日簽訂技術合作與人才培育意向書，共同培育無人機產業的高階專業人才。這份意向書由虎科大校長張信良與雅特力總經理林鴻裕代表簽署。在此次合作中，雅特力科技並慷慨捐贈100套高級微控制器開發系統，挹注無人機智能控制器和驅動器關鍵技術研發。

虎科大校長張信良指出，「無人機產業人才及技術培育基地計畫」整合亞創中心無人機研發聚落，以及高鐵校區國際航訓大樓的興建，逐步拓展國際航空產學研究。虎科也非常歡迎雅特力加入前瞻人才培育的行列，支援虎科學子先進設備，強化無人機動力的驅動性能，一起為產業創新技術與青年智慧科技發展共盡心力。

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虎科大飛機工程系系主任宋朝宗說明，飛機系新學期的無人機跨域學程，可直接將雅特力高階微控制器開發系統，導入「無人機建模」與「飛行模擬」等課程。另外像是大學部的微電腦實驗教程、單晶片系統原理與實作等，也可藉由本系統的支援，提升學生在微電腦原理與系統實現的基礎知識訓練。研究所課程方面，則可運用於無人機飛行電腦系統整合應用技術，強化無人機智能化飛控系統與電子驅動器之關鍵技術研發。

雅特力總經理林鴻裕表示，雅特力為32位高階微控制器的創新領導品牌，提供智慧系統設計與實現之核心技術，打造低功耗與高性能微控制器的解決方案，可用於強化無人機關鍵技術，例如動力馬達的高性能驅動器、機上飛控電腦的智能化系統；期望透過提供合作關鍵零組件與應用技術開發及交流，與虎科大共同培育無人機跨域專才。

▲雅特力捐贈高階微控制器開發系統100套，挹注虎科大無人機智能化控制器與驅動器關鍵技術研發。（圖／記者蔡佩旻翻攝）