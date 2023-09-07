　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

雅特力贈虎科大百套高階微控制器　無人機學程將培育專業人才

▲雅特力捐贈高階微控制器開發系統100套，挹注虎科大無人機智能化控制器與驅動器關鍵技術研發。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲虎科大攜手雅特力培育無人機產業高階專才，由校長張信良（右）與總經理林鴻裕代表簽署合作意向書。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

國立虎尾科技大學與雅特力科技股份有限公司今（7）日簽訂技術合作與人才培育意向書，共同培育無人機產業的高階專業人才。這份意向書由虎科大校長張信良與雅特力總經理林鴻裕代表簽署。在此次合作中，雅特力科技並慷慨捐贈100套高級微控制器開發系統，挹注無人機智能控制器和驅動器關鍵技術研發。

虎科大校長張信良指出，「無人機產業人才及技術培育基地計畫」整合亞創中心無人機研發聚落，以及高鐵校區國際航訓大樓的興建，逐步拓展國際航空產學研究。虎科也非常歡迎雅特力加入前瞻人才培育的行列，支援虎科學子先進設備，強化無人機動力的驅動性能，一起為產業創新技術與青年智慧科技發展共盡心力。

[廣告]請繼續往下閱讀...

虎科大飛機工程系系主任宋朝宗說明，飛機系新學期的無人機跨域學程，可直接將雅特力高階微控制器開發系統，導入「無人機建模」與「飛行模擬」等課程。另外像是大學部的微電腦實驗教程、單晶片系統原理與實作等，也可藉由本系統的支援，提升學生在微電腦原理與系統實現的基礎知識訓練。研究所課程方面，則可運用於無人機飛行電腦系統整合應用技術，強化無人機智能化飛控系統與電子驅動器之關鍵技術研發。

雅特力總經理林鴻裕表示，雅特力為32位高階微控制器的創新領導品牌，提供智慧系統設計與實現之核心技術，打造低功耗與高性能微控制器的解決方案，可用於強化無人機關鍵技術，例如動力馬達的高性能驅動器、機上飛控電腦的智能化系統；期望透過提供合作關鍵零組件與應用技術開發及交流，與虎科大共同培育無人機跨域專才。

▲雅特力捐贈高階微控制器開發系統100套，挹注虎科大無人機智能化控制器與驅動器關鍵技術研發。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雅特力捐贈高階微控制器開發系統100套，挹注虎科大無人機智能化控制器與驅動器關鍵技術研發。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

►聽Podcast #我在案發現場

【其他新聞】

►台南阿嬤不吹冷氣「省錢作公益」　52年捐1260萬...鼓舞單親媽媽

►守護台灣旱招潮蟹生態棲地　公私協力動員百人疏伐紅樹林

►太平媽祖慈悲情懷社區共鳴　「囡仔普」玩具布偶普度幼魂

►酒精膏意外頻傳！縱火還釀3死　消防人員教「停躺滾」3招自救

►西螺「森活武樹公園」營造多樣化生態　再奪美國繆思設計銀獎

ET快訊
快訊／KID突公開喜訊「婚禮時間曝光」！
威力彩今飆4.7億！　「3生肖」財運旺
鳳梨捧鮮花求婚照曝光！　網狂刷恭喜
快訊／新北副發言人胞弟遭槍殺棄屍　25歲兇煞起訴
iPhone 15模型機曝光！　5款新色亮相
畫面曝！峇里島渡假村電梯墜34樓　5人變形慘死
男大生被2車撞輾慘死！　她喊沒看到…他怨：怎沒放三角錐
19歲獨子挨撞又被輾！　父心碎：後車不撞就不會死

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

明半個台灣有豪大雨！周末「由北往南放晴」　低氣壓可能發展

高雄夢幻熱氣球來了！月世界、愛河浪漫升空　＄500飛高高偽出國

可即食的「國產農糧常備食品」上市　雙北200家7-11開賣

快訊／太魯閣車廂搜出遺骸　局長鞠躬10秒致歉！將邀家屬最後清車

雅特力贈虎科大百套高階微控制器　無人機學程將培育專業人才

快訊／暴雨範圍增！17縣市「豪大雨特報」　大雷雨轟炸8縣市1小時

老公出差「與堂妹同床睡」　人妻崩潰了！原因刷三觀

清晨下雨10點收積水罰單...他上網討拍　反被酸：只開1張真不合理

桃園人妻妹不忍了　曝「51歲媽長相」納悶：為什麼姊夫吃得下去

去吃到飽想上廁所！老闆拒借「可去1公里外加油站」　他愣：整人嗎

台中必比登豬腳店收小費　老闆親曝原因：問心無愧

八方鍋貼遭控有蛆在蠕動　業者：煎台140℃不可能有

陸黑心餐廳用「生水兌果汁」　一旁放畚箕、拖把顧客氣炸

台南透天厝「綠房子」外衣半脫！海葵威力太強　屋主出面了

柴柴啃氣球期待爆破！下秒「直接消風」汪超傻眼

NANA在台北！辣露全身刺青　「見熟悉粉絲」下次要再來

天兵男氣炸鍋烘大麻！ 「烤太酥」全都毀了XD

王心凌跳起「霍元甲」BATTLE　隔五年發新歌：美少女本人

上半身2度「詭異左傾」　苗栗19歲無照男自撞亡

許瑋甯遭傳「害怕同台吳慷仁」　拍侵犯戲留陰影..經紀人否認：沒這回事

明半個台灣有豪大雨！周末「由北往南放晴」　低氣壓可能發展

高雄夢幻熱氣球來了！月世界、愛河浪漫升空　＄500飛高高偽出國

可即食的「國產農糧常備食品」上市　雙北200家7-11開賣

快訊／太魯閣車廂搜出遺骸　局長鞠躬10秒致歉！將邀家屬最後清車

雅特力贈虎科大百套高階微控制器　無人機學程將培育專業人才

快訊／暴雨範圍增！17縣市「豪大雨特報」　大雷雨轟炸8縣市1小時

老公出差「與堂妹同床睡」　人妻崩潰了！原因刷三觀

清晨下雨10點收積水罰單...他上網討拍　反被酸：只開1張真不合理

桃園人妻妹不忍了　曝「51歲媽長相」納悶：為什麼姊夫吃得下去

去吃到飽想上廁所！老闆拒借「可去1公里外加油站」　他愣：整人嗎

第三地陸客來台申請熱絡！7天內已有8000多人遞件

阿公阿嬤被3汪收服叮嚀「排骨要去骨」　飼主嘆：再住下去地位不保

U18／台美大戰火球男互尬！中華隊複製昨役兇猛打線

KID突公開喜訊「婚禮時間曝光」！　積極瘦身：不然我可能會生氣

未參加東亞籃技術會議導致U16無法參賽？　籃協公布會議紀錄澄清

「上任立刻推動花東快速道路」　侯友宜：不讓對的事一拖再拖

總統卸任前出訪歐洲？　蔡英文：有需要、對台灣好就去

整根塞入陰道！3女遊客到普吉島被抓　X光一照竟價值900萬

失智婦「頭戴安全帽」中央噴水池徘徊　嘉義暖警助她返家

明半個台灣有豪大雨！周末「由北往南放晴」　低氣壓可能發展

欠扁鸚鵡意外入鏡測速照相機　鳥嘴狂啄：抓到違規了沒呀～

生活熱門新聞

激戰岳母「汽旅309房」過程曝　女婿：一試成主顧嗎

職軍睡了丈母娘！人妻再控「媽媽是慣犯」

桃園人妻妹曝「51歲媽長相」：姊夫怎吃得下去

桃園岳母搞上27歲女婿！人妻爆「親媽身分」

回家務農「青貸100萬」　他被通知違約爆慘！全場力挺

65歲以上健保免費！衛福部拍板「符合2條件免繳」　明年上路

看了就想下載！LINE「8款可愛貼圖」一鍵爽用

桃園51歲岳母嫌尪老　搞上女婿「有把你包住嗎？」

「鴛鴦」輕颱生成了！最新路徑出爐

日本人出差怨「台人1惡習」！一票認了：無法反駁

搞上女婿　桃園岳母喊冤：是他拐我！

LINE「隱藏1主題功能」一票人仍不知！網讚省錢

60年最兇鬼月倒數！民俗專家警告別說「2句話」

來台1年！香港YTR爆「台灣人缺點」：移民前三思

更多熱門

相關新聞

芮氏5.5地震釀落石阻道　 草嶺警戒備助排除路況

芮氏5.5地震釀落石阻道　 草嶺警戒備助排除路況

9月5日傍晚17時30分左右發生淺層深度8.5公里地震，震央在嘉義縣新港鄉，芮氏規模5.5，造成雲林149甲線草嶺明隧道前大量落石散落兩車道，斗南警分局草嶺派出所所長黃俊發與熱心民眾即時擺放三角錐及警示燈現場警戒維護用路人安全，迅速將現場落石清除、恢復雙向通車，幸未釀傷亡。

阿嬤不吹冷氣「省錢作公益」52年捐1260萬

阿嬤不吹冷氣「省錢作公益」52年捐1260萬

俄南部軍區司令部對面　無人機墜地爆炸

俄南部軍區司令部對面　無人機墜地爆炸

太平媽祖慈悲！西螺街千桌普度暖人間

太平媽祖慈悲！西螺街千桌普度暖人間

美媒：美國計劃發展AI戰力以對抗中國

美媒：美國計劃發展AI戰力以對抗中國

關鍵字：

虎尾科技大學雲林無人機雅特力科技國際航空產學研究

讀者迴響

熱門新聞

桃園人妻：我老公和我親媽搞上了　鹹濕對話全曝光

激戰岳母「汽旅309房」過程曝　女婿：一試成主顧嗎

好萊塢「最閃夫妻檔」宣布離婚

NIKE新鞋打對折現省2千

快訊／Selina生了！

職軍睡了丈母娘！人妻再控「媽媽是慣犯」

快訊／金鐘獎主持人揭曉！　

「冷氣開26度↑」以為省電！她慘噴7000電費

女遭5男輪流性侵　竟是姊夫用她抵債

海底發現「破殼詭異金蛋」　科學家傻眼

獨／賓士爆乳媽IG照曝　反控男駕駛拳頭捶車

人夫約砲吃遍熟女學生妹　連砲友都看不下去

桃園人妻妹曝「51歲媽長相」：姊夫怎吃得下去

19歲男大生自摔被撞躺對向　起身要逃命仍遭拖吊車輾死

桃園岳母搞上27歲女婿！人妻爆「親媽身分」

更多

最夯影音

更多
台中必比登豬腳店收小費　老闆親曝原因：問心無愧

台中必比登豬腳店收小費　老闆親曝原因：問心無愧
八方鍋貼遭控有蛆在蠕動　業者：煎台140℃不可能有

八方鍋貼遭控有蛆在蠕動　業者：煎台140℃不可能有

陸黑心餐廳用「生水兌果汁」　一旁放畚箕、拖把顧客氣炸

陸黑心餐廳用「生水兌果汁」　一旁放畚箕、拖把顧客氣炸

台南透天厝「綠房子」外衣半脫！海葵威力太強　屋主出面了

台南透天厝「綠房子」外衣半脫！海葵威力太強　屋主出面了

柴柴啃氣球期待爆破！下秒「直接消風」汪超傻眼

柴柴啃氣球期待爆破！下秒「直接消風」汪超傻眼

熱門快報

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票抽iPad、AirPods等百項大獎！

《豈有此呂》揭露「北宜公路鬼故事」真相

《豈有此呂》揭露「北宜公路鬼故事」真相

開天眼記者也當過山道猴子 揭祕山道女孩真實身分 ｜吳居諴

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

善心不孤單♥您認購我代送

善心不孤單♥您認購我代送

愛心相伴，幫您送去溫暖的善心，您的支持是浪浪的希望。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面