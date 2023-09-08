反詐宣導滴水不漏！花蓮4重要路口架電視牆　反詐短片大放送

▲▼花蓮警方在市區4大重要路口，架設電視牆，播放自製反詐宣導短片。（圖／花蓮警分局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

為落實執行警政署「新世代打擊詐欺策略行動綱領識詐1.5」宣導工作，花蓮分局結合在地廠商在花蓮市4大重要路口，播放自製「網路購物詐騙」宣導短片及反詐標語，宣導成效良好。

花蓮分局結合地方資源與「大來光電LED公司」合作，由「大來光電LED公司」協助免費提供該公司裝設於花蓮市1、中正路與中山路口。2、府前路與中興路口。3、中山路與重慶路口。4、中山路與國聯一路口。4處路口裝設之大型「LED」電視牆播放由花蓮分局自製拍攝之「網路購物宣導短片」及反詐宣導標語，因該4處電視牆裝設位置均在花蓮市交通衝要地區，平日往來人車眾多，且花蓮分局拍攝之「網路購物宣導短片」主角豐川派出所女警陳佳雯外型亮麗，口條清晰，影片播放頗能吸引過往行人、騎士目光，而駐足或利用停等紅燈之際用心觀賞。

「網路購物詐騙」宣導短片共分為解除分期詐騙、網路低價購物及幽靈包裹詐騙3段，透過女警陳佳雯簡要、重點式解說，確實發揮極佳宣導效果給民眾留下深刻印象。

花蓮分局分局長陳文彬呼籲，詐騙手法層出不窮，民眾應有錢財不離身及帳戶（金融卡）不提供人觀念，以避免遭受詐騙，謹記反詐騙3步驟，1聽2掛3查證，若有任何疑問，均可撥打165反詐騙專線或至就近之警察機關諮詢，全民防詐、一起守護！