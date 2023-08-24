中國禁日本水產　餐廳紛紛避險調整貨源

▲北京的海鮮市場。（圖／路透社）



文／中央社上海24日電

中國今天起全面暫停進口原產地為日本的水產品。有上海日本料理餐廳總廚表示，早預料到有相關風險，已經將生魚食材改為中國本地及歐盟進口，但成本也略有增加。

日本下午將福島第一核電廠的核處理水排放入海。中國海關總署發布公告，為防範此舉對食品安全造成的放射性汙染風險，自24日起全面暫停進口原產地為日本的水產品，包含食用水生動物。

上海阿納迪酒店日本餐廳行政總廚劉恩成告訴中央社記者，從去年知道日本計畫將核處理水排放入海後，他就開始調整貨源。目前大部分的水產從歐洲來，譬如鮭魚來自挪威、丹麥，鮪魚用西班牙的養殖鮪魚，至於紅甘、鯛魚則是中國國產。

他說，受到貨源調整及多國通膨等因素影響，目前水產成本有高一點，但漲幅不是很大。

另一家平價的連鎖日式餐廳「壽司沼津港」的員工則在聯繫供應商後說，他們一直使用中國漁船在遠洋（大西洋、印度洋）捕撈的漁獲，沒有從日本進貨。

至於還在使用日本進口生魚的餐廳，也不得不改變貨源。

廣州老牌高級日料店小山日本料理就標榜多數食材來自日本。根據廣州日報app（應用程式），店家羅先生說，今天店裡還有日本直送廣州的「飛機貨」，等接到通知後就要停止售賣了，改賣養殖魚，還得觀察市場走勢如何。

在今天中國海關總署公告對日本所有水產品的禁令後，上海市金山區市場監管局山陽所已對轄區內的超商、餐飲店展開了「進口食品突襲檢查」。