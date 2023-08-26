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中國禁水產品進口　日本漁民不安情緒蔓延

▲▼日本福島核廢水排放畫面曝光！　。（圖／東京電力公司）

▲日本福島核廢水排放畫面曝光。（圖／東京電力公司，下同）

中央社

中國政府不滿日本排放核處理水入海，24日宣布全面暫停進口原產地為日本的水產品。日本政府與東京電力公司對此承諾採取因應措施，但漁業從業人員不安及無奈的情緒正在蔓延。

讀賣電視台報導，關西地區的漁業從業人員也受到影響，心情相當不安。大阪府鰮巾著網漁協表示，2年前冷凍了360噸的鯔魚，並出口到中國盈利。這次中國政府全面禁止日本產的水產品，導致大量的冷凍鯔魚目前只能堆在倉庫中。

每日新聞報導，2023年上半年日本產的水產品出口額創新高，但若中國政府的禁運時間延長，水產品出口必定會放緩。

▲▼日本福島核廢水排放畫面曝光！　。（圖／東京電力公司）

中國政府24日宣布暫停進口原產地為日本的水產品後，日本全國漁業協同組合聯合會（全漁聯）會長坂本雅信表示「全國各地的漁民都相當驚訝」，他並跟經濟產業大臣西村康稔通話，盼政府促使中國政府撤銷禁令，而西村回答，已經跟中國政府強烈抗議。

北海道北部的猿拂村漁業協同組合（類似漁業合作社）的扇貝捕獲量是日本全國第一。猿拂村漁業協同組合專務森豐昭表示，「感覺該發生的事情已經發生了」。而捕獲的扇貝量還留存著4成，之後也要開始製造干貝。森豐昭不滿地說，這個影響相當巨大，「想知道政府於還有時間的時候做了什麼」。

▲▼東京電力公司福島第一核電廠2008年10月及2012年2月26日空拍圖。（圖／路透）

▲東京電力公司福島第一核電廠2008年10月及2012年2月26日空拍圖。（圖／路透）

北海道正在擴大輸出以扇貝為主的水產品。根據函館海關的北海道外貿概況資料顯示，2022年魚類、貝類、加工品對中出口額的占比達6成，因此中國的禁令對北海道影響巨大。

而影響不僅僅是北海道。根據農林水產省統計，2022年日本產的水產品對中出口額達871億日圓（約新台幣193億元），占出口總額22%；對香港出口額達755億日圓（約新台幣167億元），占出口總額約19%。中國與香港分別為日本水產品第一及第二大進口地。

但中國海關從今年7月上旬起，對日本產的水產品實施嚴格檢查。根據中國海關總署統計，7月從日本輸入的生鮮魚類（肉片除外）金額達人民幣2262萬元（約新台幣1億元），僅為2022年同期的幾乎一半。中國政府這次全面禁運將使情況雪上加霜。

▲▼日本福島核廢水排放畫面曝光！　。（圖／東京電力公司）

面對中國禁止日本產水產品進口，營運福島第一核電廠的東京電力公司24日也表示，會就因外國政府禁運造成的損失提供適當賠償。日本政府除要求中國即刻廢除禁令之外，內閣官房長官松野博一25日表示，已準備300億日圓（約新台幣65億元）基金，將支援開拓其他銷售市場。

日本政府已定下2025年前農產品出口額達2兆日圓的目標，但農林水產省高層官員透露，「要達成這個目標愈來愈難，中國禁運的舉措不適當而且沒有科學根據」。日本若要擴大輸出水產品，似乎必須開拓東南亞、美國、歐盟等新的出口地。

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