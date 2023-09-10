韓國瑜願當「在野桶箍」　柯文哲：坐下來聊一聊也還好

▲柯文哲參加彰化選哲之友會。（圖／民眾黨提供）

記者袁茵／台北報導

2024總統大選呈現四腳督局面，國民黨侯友宜、民眾黨柯文哲，以及鴻海集團創辦人郭台銘等在野陣營能否整合，備受外界關注；前立委邱毅透露，自己8日與前高雄市長韓國瑜吃飯，對方表明願意擔任3人的「桶箍」促成整合。對此，柯文哲10日回應，韓國瑜很豪放、隨和，大家坐下來聊聊，也沒這麼嚴肅與嚴重，「這也還好」。

邱毅10日表示，自己於8日晚上和韓國瑜聚餐，對方表明非常樂意擔任在野3人的「桶箍」，促成在野3人整合成一組，但希望得到國民黨朱主席的認同支持，顯示韓的熱情中仍相當謹慎。

柯文哲10日下午出席彰化縣「選哲之友會」成立大會，被問到是否要和國民黨主席朱立倫喝咖啡？柯文哲回應，自己40年前就認識對方，因為兩人都是在民國68年進入台大讀書，所以本來就有認識與聊天，「凡事不用搞得那麼嚴肅，政黨領袖關於國家重大議題，從18歲公民權到兩岸關係，交換意見也沒什麼不對。」且雙邊幕僚平常就有密切聯絡。

另外，關於邱毅說韓國瑜願意出來當「桶箍」促成整合？柯文哲認為，韓國瑜現在無官一身輕，而且滿豪放、隨和的，「我倒是覺得還是那句話，大家坐下來聊一聊、談一談，也沒有那麼嚴肅、嚴重，所以這也還好，而且我跟韓國瑜本來就很認識。」