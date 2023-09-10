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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

藍白隨時都可談！柯文哲酸名嘴：都打柯、忽視侯

記者唐詠絮／彰化報導

民眾黨總統參選人柯文哲今天下午到彰化參加「選哲之友會」，會前接受媒體聯訪，神情輕鬆，面對媒體提問也有問必答，對於美麗島民調他又是第三，柯認為不需要針對單一一家回應，同時強調藍白隨時都可以碰面談，另外也酸說，現在電視名嘴只打柯文哲，都忽視侯市長的存在。

▲台灣民眾黨總統參選人柯文哲到彰化。（圖／記者唐詠絮攝）

▲台灣民眾黨總統參選人柯文哲到彰化。（圖／記者唐詠絮攝）

台灣民眾黨部在彰化麗園餐廳舉辦「選哲之友會」，會前採報名制，現場來了約400多人，柯文哲在會前接受媒體聯訪，首先針對美麗島民調柯文哲排第三，他認為民調有各家、通常要合起來綜合判斷，不需要針對單一一家回應。

至於何時要坐下與國民黨主席喝咖啡，柯說，「我40年前就認識他，我們都是民國68年進台大，平常就有在聊天，凡事不須要搞得那麼嚴肅；政黨領袖關於國家重大議題，包括18歲公民權到兩岸關係，雙方交換意見這沒有甚麼不對，我覺得這滿正常的，更何況雙方幕僚也密切聯絡。」

▲台灣民眾黨總統參選人柯文哲到彰化。（圖／記者唐詠絮攝）

若由韓國瑜出來當桶箍整合藍白，柯倒是認為，韓國瑜現在無事一身輕，個性也豪放隨和，大家坐下來談一談、聊一聊，這也很好，「而且我跟韓國瑜本來就有認識」，如果藍白要談，是不是拖越晚越不利，柯文哲強調，隨時都可以碰面，自然就好。

綠指控大直民宅坦陷，柯文哲都不出聲，是因鄰損規定建商球員兼裁判，是柯文哲任內定的，柯說，很久沒有當台北市長，現在也是一般市民，記得當初是丙後來是改成丁，各方有意見可以再尋求第三方鑑定，這也是常規使用，他同時反嗆，民進黨就是這樣打人家，「要小心啊，那要不要也把台南跟高雄拿出來看一看？」

▲台灣民眾黨總統參選人柯文哲到彰化。（圖／記者唐詠絮攝）

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