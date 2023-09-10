跟小叔單獨搭電梯　人妻慘被婆婆怒嗆「不懂避嫌！」眾人秒獻妙招

▲一名人妻抱怨，跟小叔單獨搭電梯竟被婆婆怒斥「不懂避嫌」。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

網搜小組／閔文昱報導

婆媳問題是從古至今的無解之謎，近日就有女網友分享，她的小叔來家裡吃飯，結束後她因為剛好要去便利商店，於是就和對方一起搭電梯下樓，不料回家後婆婆卻痛罵她跟小叔孤男寡女同坐一台電梯是「不懂避嫌」，讓她相當傻眼。貼文一出，引發網友熱議。

一名人妻在臉書「毒姑九賤婆媳討論區」發文抱怨，近日小叔回來家裡吃飯，正要離開時，她因為剛好也要去便利商店，於是就跟對方坐同一台電梯下樓，沒想到回家後婆婆竟為此相當不滿，並質問她「為何跟小叔孤男寡女同坐一台電梯？不知道避嫌兩字怎麼寫嗎？」

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原PO聽聞後，頓時感到相當傻眼，並無奈感嘆「原來在台灣，跟男生單獨坐同一台電梯，是這麼不知羞恥的事嗎？」

貼文一出，馬上引發網友關注，紛紛痛批原PO婆婆「骯髒的人才會有骯髒的思想」、「婆婆是都在電梯幹嘛嗎」、「你婆婆長腦袋就是為了看起來高一點嗎？」、「避嫌？外面一大堆異性就都不用出門？」、「這種婆婆還是避而遠之比較好…」、「心虛的人看什麼都有問題」、「婆婆看太多片了」。

另外，也有網友幽默建議，「所以妳先生也不能跟大嫂『孤男寡女』坐電梯喔？那也要請妳婆婆不可以跟隔壁老王孤男寡女坐電梯喔」、「記得跟小叔說，婆婆請他避嫌，走樓梯比較健康」、「跟她說：再吵就跟公公一起搭電梯」、「媽媽抱歉我不知道妳這麼在意這個，下次我會請小叔出去等下一班電梯的」。