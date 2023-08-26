她中元節「三牲買現成」被婆婆狂電12分鐘：還打給我媽罵

▲原PO準備的三牲不是自己煮的，被婆婆大罵。（圖／翻攝爆怨公社）



記者鄒鎮宇／綜合報導

中元普渡是農曆七月重要民俗，許多人會準備好供品祭祀好兄弟。一名新婚1年的女網友表示，家中沒有拜拜的習慣，因此知道婆婆要準備拜拜後也做了很多準備，沒想到因為達不到對方的期望而被罵，最誇張的是婆婆還打給她的媽媽嗆「沒教好」，讓她非常委屈。

該名女網友在臉書社團「爆怨公社」發文表示，她知道婆家有拜拜的習慣，因此問朋友、上網查資料後準備了一堆供品，但婆婆早上傳訊息說，「妳準備甚麼？妳知道怎麼放嗎？先擺給我看看，要不然擺錯會被鄰居笑我沒把妳教好」。

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原PO將購買好的食物傳給婆婆後，對方直接嗆「三牲怎麼沒有自己煮？怎麼偷懶買外面的？妳沒有準備罐頭、醬瓜、麵筋那些東西嗎？妳媽媽沒有交過妳嗎？第一年拜還是用心一點的好」，並通話12分鐘35秒開始教導。

▲原PO全文如上。（圖／翻攝爆怨公社）



婆婆在電話中不斷酸原PO一年一度的中元普度都要偷懶、沒有拜拜常識，同時講過去中元節都是自己準備、自己煮，並將話題帶到媳婦每天下班晚沒有煮飯給兒子吃，外食沒營養又不健康，「以前晚餐時間到，永遠都是一整桌飯菜煮好伺候著」。

原PO表示，她可以理解婆婆心疼兒子，但對方卻在掛斷電話後，打給她的媽媽，「怪我媽說沒教好我，教育很失敗什麼都不會做又偷懶，媽媽也是安撫著婆婆沒有多說什麼，帶著哽咽的聲音叫我多跟婆婆學」，「我現在不知道該怎麼面對婆婆，跟老公說老公也沒有反應」。

網友看完紛紛留言，「才第一年還算是新手耶，這樣去跟親家講話太不厚道了。生女兒不是為了來給妳家伺候的」、「講話很不客氣耶」、「跟她說百年後妳一樣會準備這些拜她」、「這麼會教，自己的兒子怎麼什麼都不會」、「連妳媽媽都被教育了，妳該硬起來了」、「打給娘家是怎樣？吃人夠夠」、「老公沒反應，真的可以逃了」。