拿錢幫尪創業！小姑寄生「領4萬不做事」　她想討回遭婆婆嗆：賞妳巴掌

▲被婆婆嗆「我是妳媽一定賞妳巴掌」，讓人妻非常委屈。（示意圖／pexels）



圖文／CTWANT

家人之間，儘量最好不要一起上班，也不要扯到關於錢的利益。一名人妻哭訴，拿自己的積蓄和老公一起創業，怎料到讓婆家的人進來上班後全變樣了，心寒想離婚並拿回錢，還被婆婆嗆聲「我是妳媽一定賞妳巴掌」，讓她真的相當委屈。

人妻在《毒姑九賤婆媳討論區》表示，23歲嫁給老公，後來自己拿出積蓄200多萬和老公一起在網路創業，漸漸地發展越來越好，人手開始不足，老公覺得請外人不如請自家人，因此讓婆婆、公公以及小姑加入公司，結果就是惡夢的開始。

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人妻透露，自己一開始就相當反對，果然每次派工作給婆婆和妹妹，2人都不願意做事，只會哀哀叫，每個月還領4萬多薪水，固定休紅字，之後婆婆甚至開始挑撥老公，要老公一定要防著她，不可讓公司的財產與她共有，最後老公真的被挑撥成功，把錢全部交給婆婆、小姑管理，讓她相當心寒。

人妻心寒想離婚，並且拿回錢，怎料到卻被婆婆嗆聲。婆婆嗆，「死不要臉，公司是我們的，地是公公的，兒子是我生的，就算是財產，也是我兒子該分給我們才對，妳到底憑什麼去打官司、去爭取財產？妳媽媽就是教育失敗，如果我是妳親媽媽我一定會賞妳巴掌。」

人妻感嘆，現在自己只想趕快離婚，拿走原本屬於她的一切，「我真的身分證後面一刻都不想掛著豬隊友名字了，我真的覺得非常噁心，一個男人都42歲當成這樣，什麼事情都要過問父母，為什麼要出來危害欺負別人女兒呢？」

貼文一出引起討論，網友紛紛留言「加油，祝妳順利離婚」、「直接鬧大讓公司爛掉」、「開始讓婆家介入就是有問題，婆家想掌握公司的事情，也就是在提防媳婦，而豬隊友不挺自己的老婆，那婚姻一定完蛋」、「婚後財產就是夫妻共同財產，妳有權利分一半」。

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