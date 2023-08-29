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娶到賺到！4星座女「最得婆婆疼」　雙子懂討好給驚喜

▲▼婆婆,婆媳,媳婦,吵架,糾紛,家庭,母女,。（圖／CFP）

▲你也是懂得討婆婆歡心的媳婦嗎？（示意圖／視覺中國）

記者李佳蓉／綜合報導

相愛容易相處難，尤其兩人婚後一起生活，真正的挑戰才要開始，其中「婆媳問題」往往是新婚夫妻感情的絆腳石。不過有些星座特質的媳婦，善於以柔和態度及獨特手法和婆婆互動，塔羅牌老師艾菲爾就點名「4星座」女生善於以幽默感化解尷尬場面、避免激烈爭吵，最得婆婆疼，讓她讚不絕口。

塔羅牌老師艾菲爾點名「對婆婆很有一套」的4星座女生，請同時參考太陽、上升星座：

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第4名：摩羯座

你的勤奮和責任感使你能優雅地面對各種情況，如打理家務、料理餐食，以及協助婆婆處理事務。你深知尊重的重要性，每次與婆婆交流都耐心聆聽、尊重她的意見。例如婆婆在分享她的生活時，你會投入地聽著，表達出對她話語的尊重，透過你的行動和言詞建立互相尊重、和諧的關係。

第3名：雙子座

擅長察言觀色的你，能夠靈活地根據婆婆的情緒與喜好調整自己的態度，每次和婆婆交流，你都會注意她的反應，選擇適合的話題和方式，讓她感到愉快。例如，當婆婆提到她的喜好，你會積極參與並分享相關話題，讓她感受到你的共鳴和關心。你懂得「討好」的藝術，經常為婆婆帶來驚喜，像是會準備她喜歡的點心，或與她一起參加感興趣的活動。

▲▼禮物、送禮、節慶、慶祝 。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲射手座媳婦探訪婆婆時總會記得帶上一份小禮物，絕不空手。（示意圖／免費圖庫pixabay）

第2名：射手座

你總是體貼與付出關心，能從細微之處感知婆婆的需要。每次探訪，你總會帶著一份小禮物或她喜歡的食物，展現你的關愛之意，例如得知婆婆最近感到疲憊，你會主動關心她的健康狀況，並提供一些舒緩的建議。你善於與婆婆分享自己的生活和喜好，以拉近彼此距離。

第1名：巨蟹座

面對婆媳互動，你呈現出極具智慧的應對方式，你以賢慧持家和孝順的態度來對待婆婆，始終保持尊重和關愛，每次回家探望都會主動幫忙家務，讓婆婆感受到你的用心，例如會花時間準備她喜歡的家常菜，或整理她所需要的物品，讓她感到好貼心。你的孝順更是顯而易見，經常關心她的身體、陪伴她度過寂寞時光，你的用心和努力在每個細節中彰顯。

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