她查老公LINE紀錄…曝婆婆被神隊友修理　眾人一看狂讚：嫁對人！

▲老公護妻讓許多網友大讚。（示意圖／翻攝自pexels）



圖文／CTWANT

婆媳問題是從古至今的無解之謎，近日就有女網友分享，自己不小心從老公的Line對話紀錄中，發現婆婆不但會向老公打小報告，言語中還對她這個媳婦百般刁難，所幸老公真的是神隊友，不但沒有向母親的蠻橫不講理低頭，還處處幫原PO辯護，讓網友大讚，「真是嫁對人了！」

女網友2日在Dcard上以「另一半的手機裡看到的嫌棄」為題發文表示，她老公的Line一直跳出訊息，因此當下正在幫小孩洗澡的他，叫原PO看一下是誰找他，「除了幾個同事回報工作以外，還看到被靜音的婆婆在找我老公，不看還好，一看傻眼。」

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只見對話紀錄中，婆婆向老公表示，「你老婆很誇張。來婆家吃飯等我煮，又要我洗碗筷，都不用幫忙一下嗎？」但原PO老公卻認為，她也只有煮個湯，很多菜都他們帶來的，「明明妳自己說怕她洗不乾淨，叫她不用洗的。」

接著原PO繼續往上滑，又發現婆婆有天突然傳訊息，「你要不要叫你老婆帶小孩回娘家幾天？我有和牛餐廳的折價卷，我們去吃」。而老公也不以為然地回應，「那為什麼要叫她回娘家？我沒興趣。」

此外，婆婆有次還向老公抱怨，「你老婆又買什麼東西寄回家了，不要一直亂花錢。」但原PO老公也不甘示弱，「那是你的保養品，你上次說想要她就買了。」沒想到婆婆得知後只回了個「喔」，沒有道歉，也沒有說聲謝謝，因此老公也馬立刻回擊，「喔什麼？」

原PO也補充，前面的對話紀錄被刪掉了，「我不知道她還說過什麼，也不知道原來我這麼惹她厭，現在不曉得要怎麼面對我婆婆。」至於原PO問老公為何沒把這些事告訴她，老公則表示，「妳知道的話一定會心情低落。」原PO也在文末承認，「確實，非常的低落。」

貼文一出也引發網友熱議，「如果是我看了會很欣慰欸，先生的部分，妳有個很挺妳的隊友，在意這個就好了喔」、「我也覺得他老公很棒，句句有理」、「先生真挺，如果是我，我會感動到哭出來」、「嫁對人了」「只能說你老公超棒，而且他壓下知道的這些，就是為了妳，結婚是跟他的事 ，這個溫暖的家有他最重要」、「妳老公回話怎麼莫名的爽快？好療癒哦！」

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