知名建商「晚宴提1要求」　泰國警官拒絕...遭轟7槍慘死

▲警官斯瓦坤在晚宴被當場擊斃。（圖／翻攝畫面）

文／CTWANT

泰國那宏柏頌省（Nakhon Pathom）6日發生爭議槍擊案。警官斯瓦坤（Sivakorn Saibua）在晚宴拒絕當地極有影響力建商普拉溫（PrawinChaiklai）「讓我的警察表弟升官」提議，遭對方手下開槍擊斃。未料，手下隔天與警方和平談判時，遭警員以「出現激烈反抗」為由狂轟斃命。

綜合泰媒報導，普拉溫邀請數名高速公路警察到他的佛統府家中參加晚宴，並在席間希望斯瓦坤讓他同樣在高警就職的表弟升官、調職到斯瓦坤轄下，但遭對方「他只是個表弟，一切依泰國警察規定」當場拒絕。這番話激怒了普拉溫，與斯瓦坤激烈口角後憤而離席。

怎料，普拉溫手下、有謀殺未遂與槍案前科的蒙馬克（Thanatchai Munmak）幾分鐘後走向警官桌，並朝他們尤其針對斯瓦坤連開數十槍，造成斯瓦坤身中7槍當場死亡，並造成2名警官受傷。或許是槍案太突然，現場警員及泰國警方沒有立即逮捕蒙馬克，之後也沒阻止普拉溫的員工清掃現場、刪除監視器影片與帶走相關證據。

普拉溫遭法院以煽動重罪、謀殺未遂等罪名發布逮捕令後，於7日晚間主動投案，但否認所有指控還稱與警官沒有個人糾紛；蒙馬克則在8日晚間於寺廟外的和平談判中，與警方發生槍戰並被擊斃。由於普拉溫的高影響力，這起槍案迅速上升到泰國警察總部與內政部層級，總部徹查與該案相關的21名員警、內政部長則矢言要打擊黑幫。

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