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女童扁桃腺炎出院卻腦萎縮　醫院僅有「次要責任」家長怒

女童扁桃腺發炎出院時卻成「腦萎縮」　醫院僅有「次要責任」家長怒轟

▲一名女童從扁桃腺發炎變成殘疾人士。（示意圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

大陸蘭州一名1歲半女童因扁桃腺炎就醫，最後竟成了腦萎縮。經蘭州醫學會組織專家鑑定後宣布，該事故醫院僅須承擔次要責任。家長無法接受，痛批「好好孩子看成這樣，醫院僅承擔次要責任？」

據《網易新聞》報導，大陸蘭州一名1歲半的女童在2022年6月突然高燒不退至38.5度，她的爺爺奶奶帶她赴甘肅省第三人民醫院就醫，當時被告知是扁桃腺發炎，需住院治療。女童奶奶詢問醫生是否能只吃藥不打針，但醫生表示住院打針會好得比較快。

女童奶奶聽了醫生建議，隨即辦理住院，女童奶奶回憶，孫女在打點滴時看著卡通很是開心，兩人還有說有笑，下午6點多點滴打完，女童奶奶按照護理師吩咐為女童測量腋溫「我一手壓著她的手臂，另一隻手扶著孩子的身體，並逗她開心，結果孩子突然大叫一聲。」護理師當時在為女童封管，結果女童又一聲尖叫，疑似因心跳驟停暈了過去，嚇得女童奶奶趕緊按壓女童人中，但女童從此沒有醒過來。

女童在當晚被轉至蘭州大學第一醫院，經過1個月的治療，女童各項指數雖有好轉，但仍處植物人狀態。由於工作因素，女童家人決定將女童轉診到西安，2022年7月底，女童住進西安兒童醫院，據院方當時的病歷顯示，診斷大致為「缺氧缺血性腦病恢復期」、「腦萎縮」、「運動障礙」、「認知障礙」。女童媽媽傷心表示，雖然經過1年治療，但終究改變不了女兒不會說話、不會動的慘狀。

女童家人委託律師劉霄峰向醫院討要公道，劉霄峰看完病案後，質疑甘肅第三人民醫院並沒有如實記錄病例，指出在院方病例中，總結女童是因為扁桃腺化膿喉嚨有痰而導致「異物吸入性窒息」才會昏迷，但「異物窒息會讓孩子瞬間沒了心跳嗎？」

而女童的媽媽曾在部隊當過衛生員，有一定程度的醫療知識，她懷疑護理師當時封管用錯了藥，「我們正常在封管時，會用氯化鈉，也就是俗稱的生理食鹽水沖管。」她指出，女兒突然大叫肯定是極度不適，或是有劇烈疼痛才會這樣，但生理食鹽水並不會造成疼痛。

女童媽媽透露，有在女兒的病歷上看到「氯化鉀」的塗銷字樣，推測護理師有可能將氯化鉀當作氯化鈉注入到女兒體內，因只有氯化鉀才會使人心臟驟停，但是女兒未有缺鉀問題，現場為何會使用氯化鉀？

最終專家鑑定組根據醫患雙方陳述、查閱病歷等，給出3點分析，「一、診療行為違反了急危重患者搶救制度。二、患者產生的損害後果與搶救存在因果關係。三、因醫務人員的診療不規範導致患兒缺血缺氧性腦病後遺症。」最後給出的鑑定結論為「本病例屬於一級乙等醫療事故，醫方承擔次要責任」。

鑑定結果讓女童家人無法接受，「好好的孩子看成這樣，告訴我醫院僅承擔次要責任？」目前，董女已向甘肅省醫學會提出鑑定申請。

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