▲基隆市府員工桌球比賽，謝國樑籲多運動更健康。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市政府人事處為鼓勵員工從事正當休閒體育活動，今（9日）在市立體育館舉辦年度員工桌球比賽，來自市府各單位、所屬機關學校員工及退休人員上百人共襄盛舉，在市長謝國樑與市議員曾紀嚴開球後正式展開比賽，場面盛大且熱鬧。

謝國樑致詞時，除感謝市府人事處在處長蘇月娥率領下為市府員工舉辦這項賽事，也提起自己自小就在父親的耳濡目染下接觸桌球運動，桌球是非常適合台灣發展的運動，希望大家都能夠在比賽中揮灑汗水，平日也要培養良好的運動習慣，讓身體更健康。

這次賽事參加隊伍計有市議會、市政府聯隊、教育處校長教師聯隊、警察局、稅務局、環境保護局、衛生局、市立醫院、公共汽車管理處、地政事務所、安樂高中、暖暖高中、銘傳國中、明德國中等14隊，參賽選手近140人。參賽同仁為爭取佳績，無不使出渾身解數，每場對決精彩刺激，加油聲此起彼落，讓體育館的氣氛嗨到最高點。

經過近5小時的精采競賽，成績揭曉：冠軍：警察局；亞軍：銘傳國中；並列第三名：地政事務所、校長教師聯隊；並列優勝：環境保護局、暖暖高中、安樂高中、明德國中。