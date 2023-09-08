　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

獨／大學迎新沒團練就罰錢！家長怒「霸凌+討債」　學校說話了

▲屏東一間大學體育系被家長指控，未參加活動練習就會被罰款，而且沒繳罰款會被霸凌 。（圖／爆料家長提供）

▲屏東一間大學體育系被家長指控，未參加活動練習就會被罰款，而且沒繳罰款會被霸凌 。（圖／爆料家長提供）

記者吳奕靖／屏東報導

屏東某大學體育系被家長指控「霸凌學弟妹，還勒索金錢」，一名家長向《東森新媒體ETtoday》投訴，表示自己小孩在這裡就讀，結果因為沒有參加活動練習，結果慘被罰錢，而且罰金如果沒有繳的話，就會一直累加，然後公告「欠債帳本」。對此，這所大學的體育系回應這是二年級同學的「彼此約定」，不過律師表示這種同學間私下約定的罰款行為，可能已經觸犯刑法的強制罪跟恐嚇取財罪。

家長在投訴時，提供學生群組的對話內容截圖，表示自己的小孩被同學討債了！債務怎麼來？這名家長表示自己的小孩被叫去練習跳舞，「像是迎新這種是不用繳錢，可是沒去就要罰款，有其他的活動，甚至要求要繳錢，若是無法參加還要罰錢，罰金如果沒有繳的話，還會一直累加，可以從名單當中看到，很多孩子一直被罰款，現在的問題就是說，不是所有的孩子家裡經濟狀況都好，不用打工就可以生活」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲屏東一間大學體育系被家長指控，未參加活動練習就會被罰款，而且沒繳罰款會被霸凌 。（圖／爆料家長提供）

▲還有欠款紀錄 。（圖／爆料家長提供）

▲屏東一間大學體育系被家長指控，未參加活動練習就會被罰款，而且沒繳罰款會被霸凌 。（圖／爆料家長提供）

▲欠款紀錄被公告在群組當中，且會累加。（圖／爆料家長提供）

這名家長也強調自己的孩子跟她反應時，情緒相當激動，因為孩子是打工，為了多賺點錢，所以都會選擇夜班工作，根本沒時間參加迎新的跳舞練習，結果他就要被罰款，委屈又憤怒的母親說：「等於一個晚上的辛苦，都白費了」。投訴家長進一步表示若是不繳罰款的話，「他們學長學弟制，會把你叫起來，破口大罵，罵得很難聽，甚至是人身攻擊，但為什麼無法錄音錄影，就是害怕這些畫面流出去，所以規定他們，開會或是什麼聚會的時候，就是禁止拿手機」。

家長也質疑繳的罰款的流向去了哪裡？「不知道，他們的系導師也在群組裡面，竟然沒有發現這樣的行為已經有一點踩到法律紅線，他們一直對人家罰款累計，而且也沒有收據，罰款去向也不明，系導師也沒有出聲，來指導他們該怎麼做」。所以家長認為這種陋習應該要遏止掉。

▲屏東一間大學體育系被家長指控，未參加活動練習就會被罰款，而且沒繳罰款會被霸凌 。（圖／爆料家長提供）

▲屏東一間大學體育系被家長指控，未參加活動練習就會被罰款，而且沒繳罰款會被霸凌 。（圖／爆料家長提供）

對此，該校體育系林主任在7日下午向記者說明，他坦承確有此事，不過「罰款是大二同學之間相互的約定，在練習的過程中，有講好說第一次未到警告，第二次沒到就是罰款，一次罰100塊，這是全班有先約定好，先公告，當時班上也沒有人有異議，而罰款的流向是有約定好會放在我們系出遊的補助上，也並非是私人上」。

霸凌部分，林主任也解釋是「學長姐來看驗收部份，驗收時候看到學弟妹們的表情或是衣著就是有一點意見，所以言語比較尖銳、會讓人不舒服」，但林主任也坦承這種做法「雖然是前後屆的慣例，一直下來就延續這種制度，但是我們有跟他們提醒說，因為只要不是出自於自願的，繳錢不是很好，這是一個機會教育，未來會從制度上改善，會約束學長姐的言語或情緒霸凌這個部分」。

律師鄭瑞崙表示同學間互相約定的罰款作法並沒有相關的法源依據，同時因為未繳罰款對學弟妹進行言語霸凌，就可能已經觸及刑法上的強制罪以及恐嚇取財罪，另外在對學弟妹進行言語霸凌時，也有可能涉及到公然侮辱罪、毀謗罪等刑責。

ET快訊
收基泰30萬政治獻金　　王鴻薇曝捐獻者身分
台北盆地「體質不良」！專家曝大直塌陷2大主因：地底都是爛泥
基本工資調漲至2萬7470元　勞保費率調升
蘋果發表會倒數　iPhone 14率先降價4500元
ETStar學習雲開站！　優惠碼限時搶
獨／遭賓士爸檢舉「3項違規」　爆乳媽回應了
辣妹老闆娘現烤麵包送暖　受災戶感恩：太熱心
快訊／基本工資調升至27470元！　時薪183元
快訊／雨還沒停！12縣市大雨特報　最新警戒區出爐
367人無家可歸　北市府承諾「可住到下周一」

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／國家警報響了！暴雨猛轟3地　12縣市豪大雨特報

台北盆地「體質不良」！專家曝大直塌陷2大主因：地底都是爛泥

8成司機員連署「國慶日依法休假」不開車　台鐵照賣逾21萬張車票

獨 ／虎頭蜂盤據中橫監視器！他上網一看傻眼　公路總局出手了

岳母搞上女婿！「桃園人妻更新了」　親曝：得到想要的下場

獨／大學迎新沒團練就罰錢！家長怒「霸凌+討債」　學校說話了

快訊／雨還沒停！12縣市大雨特報　最新警戒區出爐

全台唯一未設火葬場！彰化拚建生命園區　說明會千人到場

網紅推手KK老師「手把手」教學　親「揭」直播主爆紅一關鍵

快訊／猛烈雨彈來了！大雷雨強襲4地　警戒區出爐

大直多棟民宅傾斜下陷「一樓變成地下室」驚悚畫面曝光

木柵騎士深夜自摔遭撞　想爬起又被拖車輾過亡

賈靜雯《浪姐》操瘦到國小體重！　見梧桐妹穿鼻環「故意學牛叫XD」

烏克蘭情報局長驚爆：普丁「早已死亡」　一年多來都是用分身

李多慧幫接機粉絲簽名　愣1秒萌問：繁體是什麼？

拖板車滿載電纜卡平交道　超勇堆高機關鍵神救援！

男大生被撞斃「2駕駛說法曝」　父悲嘆：後車不撞他就不會死

賓士爆乳媽超壞身教！逆停送2孩上學被檢舉　竟嗆：被我撞剛好啦

老柴犬趴在車道上一臉呆滯　徐文良心疼救起：帶你回家

19縣市豪大雨特報！　最新警戒區域曝

快訊／國家警報響了！暴雨猛轟3地　12縣市豪大雨特報

台北盆地「體質不良」！專家曝大直塌陷2大主因：地底都是爛泥

8成司機員連署「國慶日依法休假」不開車　台鐵照賣逾21萬張車票

獨 ／虎頭蜂盤據中橫監視器！他上網一看傻眼　公路總局出手了

岳母搞上女婿！「桃園人妻更新了」　親曝：得到想要的下場

獨／大學迎新沒團練就罰錢！家長怒「霸凌+討債」　學校說話了

快訊／雨還沒停！12縣市大雨特報　最新警戒區出爐

全台唯一未設火葬場！彰化拚建生命園區　說明會千人到場

網紅推手KK老師「手把手」教學　親「揭」直播主爆紅一關鍵

快訊／猛烈雨彈來了！大雷雨強襲4地　警戒區出爐

戴資穎中國賽4強再碰安洗瑩　「希望明天狀態更好」

新竹私校再傳霸凌！警衛室外直接圍住　電擊棒威脅…警方回應了

愛貓受困大直廢墟！女飼主曝「沒逃出原因」急：牠是我家人

獨／省道新標誌「跟著箭頭右轉」突收1200罰單　雲林男超傻眼

快訊／大雨開轟！　 彰化縣4地淹水警戒

《航海王》真人版第二季何時推出？製作方曝：劇本已經準備好了

大媽想讓電梯停住「拿鐵架擋門」　幾秒後卡住爆炸狂冒白煙

楊皓如怒批「大直樓塌非常扯」　危機四伏房：竟還要花一坪100萬買？

首例！日本民眾提告岸田政府　要求停止排放福島核廢水

收基泰建設30萬政治獻金惹議　　王鴻薇曝捐獻者身分

「我很生氣...可是又想撒嬌」　小貓怒瞪說人話：馬麻！

生活熱門新聞

今天「白露」！撞上最兇鬼月　命理師警告：2大姓氏當心

65歲以上健保免費！衛福部拍板「符合2條件免繳」　明年上路

激戰岳母「汽旅309房」過程曝　女婿：一試成主顧嗎

桃園人妻妹曝「51歲媽長相」：姊夫怎吃得下去

膽固醇過高！連吃1水果3個月變正常

半裸刺青照瘋傳！新竹賓士媽氣炸回應

夫搞上親媽！妻曝他身分：該叫你爸？

雨彈開炸！4縣市大雨特報　一路下到晚上

60年最兇鬼月倒數！民俗專家警告別說「2句話」

來台1年！香港YTR爆「台灣人缺點」：移民前三思

LINE「隱藏1主題功能」一票人仍不知！網讚省錢

「鴛鴦」輕颱生成了！最新路徑出爐

台灣「紙杯泡麵始祖」強勢回歸！老饕驚呼：懷念的童年味

日本人出差怨「台人1惡習」！一票認了：無法反駁

更多熱門

相關新聞

有前例！前金區新建案搞垮整排透天　拆遷住戶槓建商

有前例！前金區新建案搞垮整排透天　拆遷住戶槓建商

「基泰大直」發生工安事故，跟去年高雄前金區自強一路83巷的建築工地出現相同情況，周邊7戶透天厝因此變成危樓已被拆除，現在透天住戶組成自救會大嘆租金拿不到，建商也喊冤，認為租金採分段給，更直呼「慢慢做給你看，我會一步一步做，時間會證明。」

龍蝦堡持續爆紅日賣百份！老闆：像中樂透

龍蝦堡持續爆紅日賣百份！老闆：像中樂透

高雄今年20+起冷氣機火警「多是室外機」

高雄今年20+起冷氣機火警「多是室外機」

高雄1字頭房價買30坪大樓　1區最熱門　

高雄1字頭房價買30坪大樓　1區最熱門　

即／高雄大樹民宅火警　獨居男被燒成焦屍

即／高雄大樹民宅火警　獨居男被燒成焦屍

關鍵字：

高雄屏東大學體育活動練習罰款霸凌

讀者迴響

熱門新聞

快訊／大直房屋嚴重傾斜「一樓陷到看不見」

公婆帶媳婦幼孫捉姦　正妹小三長相曝

今天「白露」！撞上最兇鬼月　命理師警告：2大姓氏當心

範圍擴大！大直建案出包毀鄰宅　影響棟數累積增至7棟

65歲以上健保免費！衛福部拍板「符合2條件免繳」　明年上路

激戰岳母「汽旅309房」過程曝　女婿：一試成主顧嗎

桃園人妻妹曝「51歲媽長相」：姊夫怎吃得下去

膽固醇過高！連吃1水果3個月變正常

獨／ KID《玩很大》受傷坐輪椅回國

半裸刺青照瘋傳！新竹賓士媽氣炸回應

女星抓包「老公床戰親媽」崩潰離婚！

3女「陰道塞這根」被逮捕　價值900萬

即／台中KTV兇殺！18歲男無命跡象

驚吐「柯佳嬿懷孕」！坤達回應了

大直住戶怒：8個月沒人理我們

更多

最夯影音

更多
大直多棟民宅傾斜下陷「一樓變成地下室」驚悚畫面曝光

大直多棟民宅傾斜下陷「一樓變成地下室」驚悚畫面曝光
木柵騎士深夜自摔遭撞　想爬起又被拖車輾過亡

木柵騎士深夜自摔遭撞　想爬起又被拖車輾過亡

賈靜雯《浪姐》操瘦到國小體重！　見梧桐妹穿鼻環「故意學牛叫XD」

賈靜雯《浪姐》操瘦到國小體重！　見梧桐妹穿鼻環「故意學牛叫XD」

烏克蘭情報局長驚爆：普丁「早已死亡」　一年多來都是用分身

烏克蘭情報局長驚爆：普丁「早已死亡」　一年多來都是用分身

李多慧幫接機粉絲簽名　愣1秒萌問：繁體是什麼？

李多慧幫接機粉絲簽名　愣1秒萌問：繁體是什麼？

熱門快報

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票抽iPad、AirPods等百項大獎！

獨家線上線下網紅造星開班

獨家線上線下網紅造星開班

「網紅培訓一條龍」！東森造星計畫全面啟動！

《豈有此呂》揭露「北宜公路鬼故事」真相

《豈有此呂》揭露「北宜公路鬼故事」真相

開天眼記者也當過山道猴子 揭祕山道女孩真實身分 ｜吳居諴

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

月圓，毛孩也要吃得圓圓

月圓，毛孩也要吃得圓圓

犬貓糧下殺↘65折起，滿千免運還送罐罐，更多超值優惠都在寵物王國!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面