獨／大學迎新沒團練就罰錢！家長怒「霸凌+討債」　學校說話了

▲屏東一間大學體育系被家長指控，未參加活動練習就會被罰款，而且沒繳罰款會被霸凌 。（圖／爆料家長提供）

記者吳奕靖／屏東報導

屏東某大學體育系被家長指控「霸凌學弟妹，還勒索金錢」，一名家長向《東森新媒體ETtoday》投訴，表示自己小孩在這裡就讀，結果因為沒有參加活動練習，結果慘被罰錢，而且罰金如果沒有繳的話，就會一直累加，然後公告「欠債帳本」。對此，這所大學的體育系回應這是二年級同學的「彼此約定」，不過律師表示這種同學間私下約定的罰款行為，可能已經觸犯刑法的強制罪跟恐嚇取財罪。

家長在投訴時，提供學生群組的對話內容截圖，表示自己的小孩被同學討債了！債務怎麼來？這名家長表示自己的小孩被叫去練習跳舞，「像是迎新這種是不用繳錢，可是沒去就要罰款，有其他的活動，甚至要求要繳錢，若是無法參加還要罰錢，罰金如果沒有繳的話，還會一直累加，可以從名單當中看到，很多孩子一直被罰款，現在的問題就是說，不是所有的孩子家裡經濟狀況都好，不用打工就可以生活」。

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▲還有欠款紀錄 。（圖／爆料家長提供）

▲欠款紀錄被公告在群組當中，且會累加。（圖／爆料家長提供）

這名家長也強調自己的孩子跟她反應時，情緒相當激動，因為孩子是打工，為了多賺點錢，所以都會選擇夜班工作，根本沒時間參加迎新的跳舞練習，結果他就要被罰款，委屈又憤怒的母親說：「等於一個晚上的辛苦，都白費了」。投訴家長進一步表示若是不繳罰款的話，「他們學長學弟制，會把你叫起來，破口大罵，罵得很難聽，甚至是人身攻擊，但為什麼無法錄音錄影，就是害怕這些畫面流出去，所以規定他們，開會或是什麼聚會的時候，就是禁止拿手機」。

家長也質疑繳的罰款的流向去了哪裡？「不知道，他們的系導師也在群組裡面，竟然沒有發現這樣的行為已經有一點踩到法律紅線，他們一直對人家罰款累計，而且也沒有收據，罰款去向也不明，系導師也沒有出聲，來指導他們該怎麼做」。所以家長認為這種陋習應該要遏止掉。

▲屏東一間大學體育系被家長指控，未參加活動練習就會被罰款，而且沒繳罰款會被霸凌 。（圖／爆料家長提供）

對此，該校體育系林主任在7日下午向記者說明，他坦承確有此事，不過「罰款是大二同學之間相互的約定，在練習的過程中，有講好說第一次未到警告，第二次沒到就是罰款，一次罰100塊，這是全班有先約定好，先公告，當時班上也沒有人有異議，而罰款的流向是有約定好會放在我們系出遊的補助上，也並非是私人上」。

霸凌部分，林主任也解釋是「學長姐來看驗收部份，驗收時候看到學弟妹們的表情或是衣著就是有一點意見，所以言語比較尖銳、會讓人不舒服」，但林主任也坦承這種做法「雖然是前後屆的慣例，一直下來就延續這種制度，但是我們有跟他們提醒說，因為只要不是出自於自願的，繳錢不是很好，這是一個機會教育，未來會從制度上改善，會約束學長姐的言語或情緒霸凌這個部分」。

律師鄭瑞崙表示同學間互相約定的罰款作法並沒有相關的法源依據，同時因為未繳罰款對學弟妹進行言語霸凌，就可能已經觸及刑法上的強制罪以及恐嚇取財罪，另外在對學弟妹進行言語霸凌時，也有可能涉及到公然侮辱罪、毀謗罪等刑責。