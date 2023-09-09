明道中學TEDx邁入第十屆　 以「堅持」為主題分享如何超越自我

▲今年主題是「超越 Go Beyond」，邀請2位校友、6位在校學生，分享自己在生命中如何用不同方法，堅持自己的理想，不斷超越自我的過程。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻、游瓊華／台中報導

明道中學帶著年輕學子勇於探觸各種可能，藉由T­E­Dx­Youth@­Mingdao­H­S 鼓勵學生用一個核心理念說自己的故事，分享想法及行動力。EDxYouth@MingdaoHS邁入第十屆，今年主題是「超越 Go Beyond」，邀請2位校友、6位在校學生，分享自己在生命中如何用不同方法，堅持理想、不斷超越自我的過程。

其中兩位校友，從街頭藝人一路努力堅持不懈成為感動人心的表演藝術家周子益，以「合法的騙子」破題，說自己的使命就是「逗大家開心」，從17歲家中遭逢巨變，被迫急著長大，開始在街頭表演魔術，持續堅持至今，他告訴大家「失敗了，再一次就好」。

另，校友陳奕帆因15歲那年參加泰北海外志工團，立下她當老師的志向，12年後回到母校明道中學任教，又帶著自己的學生，踏上泰北志工服務的奇幻之旅，不斷持續傳承「還有比成績更重要的事，是生命的重量」的理念，鼓勵大家勇敢「向前跨一步」。

而6名在校生中，年紀最小的是國二生。黃翊嘉同學因先天聽力嚴重受損，從嬰兒時期就植入人工電子耳，學習唱一首小星星也要花好幾年的時間，透過父母親的支持、自己的不斷努力，與樂觀的性格，不僅為自己贏得「總統教育獎」，他說：「不一樣？不，我們都一樣！」；國二的李柏辰同學以「我願意，所以我可以！」為題，分享他飛越3700公里遠赴尼泊爾擔任志工的經驗，發現即使當地資源缺乏、交通不便，但是珍惜現在所有，並勇於把握每一個機會。

接著四位高級部的學生，面對即將到來的升學大考選擇自我挑戰，為高中生涯留下難忘的回憶！高中部三年級的楊家宜同學，一直以來把「比較」當作人生目標，今日以「最」為題，用天上的星星告訴大家，每個人都是無從比較的，就做自己吧！而喜歡舞台同時又害怕舞台的高中部二年級陳泓宇同學，用自己兩次上臺的故事，告訴大家如何克服舞台恐懼。

目前正走在影像路上的林聿恆，就讀技術高中部美工科三年級，他用過去、現在、未來的自己，闡述如何一步一步不斷自我升級，走向專家之路；在團隊中總是超級活耀的施淳嚳同學，年紀輕輕就成為多個線上活動平台認證的主持聲播，但他從活動中體悟到，過度自我忘記聽見不同的聲音，所以學會「停下來」，透過減法、空杯心態，讓自己在團隊中重新找回定位。

明道中學汪大久校長表示，明道的TEDxYouth@MingdaoHS是全台唯一連續十年以中學生為主的TEDx舞台，今日現場210個座位全部滿座，越來越多人嚮往站上TED舞台，同時也是為自己許下目標，找到持續向前的動力。每一個明道人，都正在很認真地持續讓故事能流傳下去。