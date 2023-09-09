失戀喝醉騎車消愁！長髮妹颱風天遭警攔酒測　急哭「我求求你啦」

▲失戀喝醉騎車消愁！長髮妹颱風天遭警攔，合十哭「我求求你啦」。（圖／民眾提供，下同）



記者游瓊華／台中報導

台中市一名30歲謝姓女子，日前騎車行經西區東興路三段與大墩十一街口時，因明顯搖晃遭巡邏員警攔下。謝女坦承自己因為失戀，在家中喝了威士忌才出門吹風，原一度否認喝酒，但見員警要酒測時，謝女先坦承自己有小喝，後又崩潰地對員警合十、還蹲地求情，狂喊「拜託你一下」、「如果你覺得我不好、我求求你啦、還是你要我怎麼樣？」等語，讓員警哭笑不得。

台中市警局第一分局表示，公益派出所警員陳鴻霆、在9月5日1時許執行取締酒駕勤務，將謝女攔停後，發現謝女全身身上濃厚酒氣，謝女先否認有酒駕之情事，員警拿出隨身攜帶的酒精檢知器讓謝女吹測後，結果機器立刻有反應。

▲傷心又喝醉的長髮妹，跳針對著員警說，「如果你覺得我不好、還是你要我怎麼樣？」讓員警哭笑不得。（圖／民眾提供）

謝女見紙已包不住火了，向員警坦承因為失戀，在家裡有喝幾杯威士忌，之後蹲地雙手合十，向員警求情，口中說著醉話「我很好，拜託你啦！拜託你一下，求求你，如果你覺得我不好」、「我求求你啦，還是你要我怎麼樣？」讓員警哭笑不得。

謝女見跪求攻勢無效，只好同意實施酒精濃度測試，經測得酒測值已超過標準值0.25mg/L，全案訊後，警方將謝女移送台中地方檢察署偵辦。