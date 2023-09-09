雲林企業出錢出力集暖送愛　雲科工廠協會捐230萬消防救災車

▲雲林科技工業區廠商協進會理事長陳麒升號召29家會員廠商捐贈1部消防救災車，由縣長張麗善代表受贈。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林科技工業區廠商協進會辦理「全民綠生活防災教育與雲科工區健走嘉年華」活動，今（9）日一早斗六棒球場周邊已人山人海相當熱鬧，活動中並由理事長陳麒升號召29家會員廠商一同捐贈雲林縣消防局1部價達230萬的福斯T6.1的高性能消防救災車，以提升雲林縣消防救災、載送人員及運補物資能量。

為鼓勵企業員工走出戶外、增加家庭親子親密關係與身心健康，雲林科技工業區廠商協進會辦理健走嘉年華行之有年，活動在斗六棒球場外圍，沿途設有多家雲林在地好物攤商及行動餐車，各種美食、手工藝品和獨特的雲林在地文創商品相當熱鬧，充滿活力的氛圍。

▲雲林科技工業區廠商協進會理事長陳麒升號召29家會員廠商捐贈1部消防救災車，由縣長張麗善代表受贈。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

在雲林科技工業區廠商協進會理事長陳麒升號召下共計有29家會員廠商齊心合力消防救災車，雲林縣長張麗善致詞時表示，相當感謝陳麒升理事長帶領團隊，有錢出錢、有力出力，合力捐贈，除了方便載運人力及物資，讓消防弟兄可以迅速抵達事故現場進行搶救，大大提升消防救災的能量，感謝各企業發揮愛心。



張麗善又說，雲林科技工業區廠商協進會扮演著廠商與公部門之間重要的溝通角色，除了全力協助縣府政務推動外，也協助區內廠商反映意見及解決問題，攜手全區廠商共創榮景。除此之外，對於各項社會公益活動也是不遺餘力，這次的捐贈是繼2020年9月捐贈總價約250萬元的消防衣及住宅用火災警報器後，再度招集企業發揮愛心捐贈救災車，對於消防救災救難的執行與推動如虎添翼，其積極善盡社會責任回饋地方的精神令人感佩。

捐贈代表理事長陳麒升表示，感念消防同仁救災辛苦及冒險犯難，得知消防單位有救災車輛需要汰舊換新，即提議發起捐贈，感謝會員們紛紛踴躍支持，不久即達到預定的目標金額，才能促成這樁美事，期望透過廠協會挹注更多的資源於消防救災工作上，為社會安全防護網盡一份心力，也期盼能使消防人員執行救難任務更安全有保障。

▲捐贈的消防救災車，方便載運人力及物資，讓消防弟兄可以迅速抵達事故現場進行搶救，提升消防救災的能量。（圖／記者蔡佩旻翻攝）