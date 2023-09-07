獨／必比登豬腳店收小費開發票了！國稅局上門2次...豬公加4行字

記者許權毅／台中報導

台中知名豬腳店富狀元，因為實施「外帶收5元小費、內用收10元小費」引起熱議。店家在臉書回應網友留言，坦言昨（6）日下午國稅局就已經上門，店家緊急在豬公上貼上「新告示」，要有給小費的客人，到櫃檯補開發票。

▲富狀元收小費爭議，店家今日在豬腳上貼出新告示，只要投小費就會開發票。（圖／張姓民眾提供）



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豬公撲滿上新增4行字寫下，「感謝貴客給予服務人員的小費，由於國稅局針對小費需要課稅，麻煩有給小費的貴客，離開前至櫃檯補開發票！」針對此事，國稅局表示，昨日與今日皆有前往，目前仍在調查當中。

昨日富狀元老闆蔡兆峻受訪時表示，收小費目的很簡單，就是為了讓員工福利更好一點，所有小費都屬於員工，老闆不會經手。蔡解釋，這種制度其實在美國、菲律賓都有，是想讓員工「服務的動力」更好，才會想到有小費方法，有時候客流量大，一天處理300單、500單，難免情緒會不好，加上曾在網路上看過，被批評店員態度差，才會想到此舉「平衡一下」，讓員工紓壓。

面對網路抨擊，店家是變相漲價「吃相難看」，蔡兆峻強調「問心無愧」，小費並不是強制，若是強制收取，就會在結帳時一起算，但是單純是告知，「你想要投，你就投，就是擺在桌上！」希望這個方式可以帶動好的循環，創造三贏，客人好、公司好以及員工好，如果是要變相漲價，還會做活動「每天送滷肉飯給有需要的人？」。