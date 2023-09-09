花好月更圓！　台中花卉批發市場首推組合盆栽...可全台配送

▲中市花卉批發市場今年中秋首推可愛漂亮的「花好月圓組合盆栽」，中秋祝福結合植物的綠色力 量，讓祝福綿延長遠 。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者蔡佩旻、游瓊華／台中報導

中秋將至，台中市花卉批發市場今年特別推出多款「花好月圓組合盆栽」，除了有受長輩喜愛的澎湃切花組合，還有療癒可愛的多肉禮盒，能客製化訂做、專車配送，讓中秋祝福綿延長遠，結合植物的綠色力量療癒每天的生活。 市府農業局專員黃育珍說，中秋除了烤肉聚餐，歡迎民眾到花卉批發市場感受花藝之美。

台中市花卉批發市場花市理事主席林坤田表示，花卉批發市場有31家零批場店家，這次「花好月圓組合盆栽」計畫，獲得名人花坊、石素銀花坊、花露花卉、芙蘿菈等10家花店共襄盛舉，紛紛拿出絕活，以討喜的蝴蝶蘭、可愛的多肉植物、葉形葉色美麗的觀葉植物組成盆栽禮盒，象徵花好月更圓。

此次推出10多款中秋花卉盆栽組合，比如芙蘿菈花店老闆蘇威豪推出有兔子造型裝飾的多肉植物禮盒，時尚又療育，相當吸睛。名人花坊的劉仲凱說，現在流行客製化，比如有企業老闆選用康乃馨牡丹菊等進口花材，搭配本地花材和文旦，不但應景，更是大氣亮麗，這樣的中秋盆花，絕對和一般的中秋禮盒不同。

▲中市花卉批發市場今年中秋首推可愛漂亮的「花好月圓組合盆栽」，中秋祝福結合植物的綠色力 量，讓祝福綿延長遠 。（圖／記者游瓊華翻攝）

另外名人花坊的陳文成，則推出創作盆栽組合，以觀音蓮呈現東方中秋意涵，有月下嬉戲，和觀月兩項作品，搭配小兔子，立即感受賞月的悠閒寧靜。他透露，觀音蓮只要放在通風和明亮的空間，擺放兩三個月都沒問題。

林坤田說，台中市花卉批發市場今年中秋首推可愛漂亮的「花好月圓組合盆栽」，中秋祝福結合植物的綠色力 量，讓祝福綿延長遠 ，收到的人，馬上能感受滿滿的能量，歡迎大家送一份美好綠意，療癒每天的生活。「花好月圓組合盆栽」，台中市民可到南屯區台中花卉批發市場選購，若要送外縣市親朋好友亦提供全台專車配送服務。