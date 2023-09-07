芮氏5.5地震釀落石阻道！ 草嶺明隧道現場曝　警戒備助排除路況

▲嘉義新港鄉９月5日發生淺層深度8.5公里、芮氏5.5級地震，影響雲林草嶺村山區土石大面積鬆落，影響道路交通。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

9月5日傍晚17時30分左右發生淺層深度8.5公里地震，震央在嘉義縣新港鄉，芮氏規模5.5，造成雲林149甲線草嶺明隧道前大量落石散落兩車道，斗南警分局草嶺派出所所長黃俊發與熱心民眾即時擺放三角錐及警示燈現場警戒維護用路人安全，迅速將現場落石清除、恢復雙向通車，幸未釀傷亡。

自蘇拉颱風期間雲林古坑草嶺地區已連日下雨影響土石鬆脫，5日下午發生地震後草嶺所所長黃俊發怕會以落實影響焦桐，即執行守望勤務，果然巡至149甲線草嶺明隧道前發現大量落石影響往來兩車道，造成道路阻礙，隨即與路過熱心民眾將較小石塊清除先保持單向通車，並通報縣府工務處人員前來清除。

▲嘉義新港鄉９月5日發生淺層深度8.5公里、芮氏5.5級地震，影響雲林草嶺村山區土石大面積鬆落，影響道路交通。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

夜色漸暗山區又起霧，恐影響用路人能見度，所長黃俊發於現場擺放三角錐及警示燈提醒用路人注意行車安全、減速慢行，現場落石於19時00分在工務處人員前往協助下清除完畢並恢復雙向通車，當地民眾對警方能迅速將落石排除感謝不已。

斗南警分局長温基興表示，幸好落石當下沒有人、車經過，否則將造成嚴重後果。呼籲汽機車駕駛人，近期山區豪雨不斷，行駛山區道路應隨時注意路面狀況，小心駕駛，行經易落石路段請加速通行，發現道路損壞或枯木、落石阻礙交通，請電話通知道路主管機關搶修排除或打110通知警方前往協助初步處理。

▲所長黃俊發於現場擺放三角錐及警示燈提醒用路人注意行車安全。（圖／記者蔡佩旻翻攝）