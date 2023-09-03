雲林縣山區撤離52人　9／4停止上班上課

▲雲林山區居民預防性撤離，雲林縣長張麗善親自上山張麗善親自上山視察重機具預佈。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

因應海葵颱風來襲，雲林縣災害應變中心已於昨日晚一級開設，指揮官張麗善今（3）日上午親自主持第二次工作會議宣布為顧及鄉親安全宣布雲林縣中午過後停班停課。下午即與古坑鄉長林慧如共同於古坑鄉土石流潛勢區域及易成孤島地區執行「預防性撤離」以及「公務重機具預佈」之策略，以面對來勢洶洶的海葵颱風。

針對預防性撤離的部分，縣長張麗善指示民政處、社會處與古坑公所聯繫，共同預防性撤離土石流潛勢區域共計有樟湖村17人、草嶺村9人、桂林村5人、華山村21人，分別安排撤離民眾鼓勵至親友家暫住依親，並開設古坑中華科技大學翠華會館供民眾臨時入住，入住人數共計約20餘人，內部設施均齊全，使民眾暫時遠離災害風險。

▲雲林山區居民預防性撤離，張麗善親自上山張麗善親自上山視察重機具預佈。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

針對易成孤島地區大型重機具預置部分，張縣長指示工務處長預佈計有大型挖土機2台、山貓3台、怪手1台、4台卡車、2台LED車、2組人員、3台鏈鋸，24小時駐守草嶺地區待命，未來一旦有形成孤島之虞時，可直接從孤島內部執行各項搶險作業，免受聯外道路中斷致無法搶險之困擾。

針對明日是否上班上課，雲林縣政府宣佈，通報行政院人事行政總處，雲林縣明天9月4日停止上班及上課。且已通知鄰近嘉義市政府、嘉義縣政府、彰化縣政府、南投縣政府、台中市政府。

▲雲林縣副縣長謝淑亞、消防局長林文山坐鎮災害應變中心嚴陣以待。（圖／記者蔡佩旻翻攝）