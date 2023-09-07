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台南阿嬤不吹冷氣「省錢作公益」　52年捐1260萬...鼓舞單親媽媽

▲雲林家扶與寒梅基金會今（7）日舉辦「單親寡母關懷慰問」活動，這是高齡88歲基金會董事長陳楊麗蓉女士第52年行善。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林家扶與寒梅基金會今（7）日舉辦「單親寡母關懷慰問」活動，這是高齡88歲基金會董事長陳楊麗蓉女士第52年行善。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林家扶與寒梅基金會今（7）日舉辦「單親寡母關懷慰問」活動，這是高齡88歲基金會董事長陳楊麗蓉女士第52年行善，勉勵20位來自雲林、嘉義、北台南、南台南等四單位家扶中心的單親媽媽們，每位媽媽獲頒贈3萬5千元慰問金肯定，至今累計幫助過588位單親媽媽，而寒梅基金會共捐助金額高達1260萬元。

今年88歲來自台南的陳楊麗蓉阿嬤，常說自己耳朵重聽且目茫茫、髮蒼蒼，每辦一次慰問鼓勵家扶媽媽都是上蒼祝福，阿嬤很勤儉，10元的飲料都覺得奢侈，但是身旁親近的人都知道，阿嬤家很熱，因為捨不得開冷氣，這樣省下來的錢，用在疼惜所有的人身上，以前只要聊到她人的單親境遇，阿嬤都會感同身受替單親媽媽難過流淚，大家會告訴阿嬤，所有的單音媽媽都會跟妳一樣非常堅強，這是阿嬤令人敬佩的地方。

雲林家扶主委陳燦勲表示，阿嬤幫忙單親媽媽已經持續52年，為行善樹立非常了不起的典範，期盼所有的單親媽媽都能勇敢、堅強面對生活的困難，家扶中心也很樂意當大家的後盾，幫忙一起照顧家庭讓孩子可以平安健康長大、讓孩子可以順利完成學業，單親媽媽絕對不會孤單。

獲慰問表揚的家扶單親媽李雅祺的先生因為罹患食道癌過世，她說，在醫院的職場上看到過太多這樣的情況，當自己遇到時便冷靜面對告訴自己「要把握當下」，並且很努力讓自己過得精彩，我告訴孩子你們是沒傘的人所以要往前跑，媽媽當媽媽又當爸爸，所以我的孩子都很努力幫忙分擔家務。

李雅祺說，自己以身作則考了芳療師、病例資訊管理師、照服員三張證照為孩子做榜樣，我告訴孩子證照很重要，大兒子去年畢業已經考有飛機修護證照及汽修乙級證照，去年入伍軍職成為職業軍人，女兒明年大學法律系畢業立志考公務員，小兒子今年升國三，所以我預計4年後他畢業，我就要退休做自己想做的事情，追求新的人生。

李表示，其實丈夫過世後，並沒有太多時間去撫平傷痛，肩擔上扛著家庭與孩子不能倒，只能一直往前跑，要把自己照顧好才有辦法照顧他們，我也告訴孩子，我把自己照顧好你們才能無後顧求學，未來我老了身體不好，就將會需要你們的照顧，這是唯一對孩子的要求。

李雅祺說，本身也是單親，母親早逝由父親拉拔家中五個孩子長大，才會知道沒傘的孩子必須跑得很快，當時讀專科也是半工半讀，現在孩子漸漸長大，我利用假日持續求學實現對自己的承諾，今年8月完成中小企業管理碩士學業，希望再考一張乙級芳療師，未來退休希望朝向芳療教學來發展，對於己想要的未來，一點都不覺得累。

▲雲林家扶與寒梅基金會今（7）日舉辦「單親寡母關懷慰問」活動，這是高齡88歲基金會董事長陳楊麗蓉女士第52年行善。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲獲慰問表揚的家扶單親媽李雅祺（左二）丈夫過世後，並沒有太多時間去撫平傷痛，告訴自己肩擔上扛著家庭與孩子不能倒，只能一直往前跑。（圖／記者蔡佩旻攝）

 


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