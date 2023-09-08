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支持政府離岸風電政策　台灣首艘大型佈纜船明年啟用

▲▼東方風能公司為表達支持政府離岸風電政策，斥資改裝全台首艘大型佈纜船，預計明年中啟用。（圖／東方風能提供，下同）

▲▼東方風能公司為表達支持政府離岸風電政策，斥資改裝全台首艘大型佈纜船，預計明年中啟用。（圖／東方風能提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

位在台中市的離岸風電業者東方風能公司，為了表達對政府發展離岸綠能風電政策的支持，斥資6億元採購全新的「船舶海纜槽」佈纜設備，配置在「東方海威」號，預計明年啟用，不但將為離岸風電、電力、電信的海纜安裝提供完善服務，更是台灣首艘大型海纜船，台灣海事工程因此更邁入全新里程碑，並在亞太地區取得領先地位。

▲▼東方風能公司為表達支持政府離岸風電政策，斥資改裝全台首艘大型佈纜船，預計明年中啟用。（圖／東方風能提供，下同）

成立於2019年的東方風能科技公司，是亞太地區離岸風電建設和支援船的專業營運商，為了加強台灣甚至亞太的海纜安裝能力，最近斥資採購船舶海纜槽，並將這套設備配置在「東方海威號」佈纜船上，今年年底將在新加坡進行配置作業，明年中啟用。

▲▼東方風能公司為表達支持政府離岸風電政策，斥資改裝全台首艘大型佈纜船，預計明年中啟用。（圖／東方風能提供，下同）

東方海威號一旦改裝啟用，將是全台第一艘大型海纜船，在離岸風電、電力、電信產業的海纜安裝工程上，將提供最完整服務，這項大規模的投資也展現出東方風能在深具挑戰的離岸風電環境中站穩腳步的決心，並確保台灣、亞太區域在海纜安裝問題得以有效解決。

東方風能執行長陳柏霖表示，在全球船隊供應短缺的情況下，台灣本土船隊的能力變得至關重要，而且台灣的離岸施工能力早已在亞太區取得領先地位，海事工程不僅是台灣離岸風電國產化最成功的領域，也是台灣作為海島型國家最重要的基石。

明年啟用的「東方海威號」的功能，包括透過內建的海纜槽，進行固定式風機和電信、電力海纜的水平鋪設，並透過船上已配備的垂直佈放系統（VLS）進行浮動式風機的海纜鋪設，更能透過250噸補償式起重機和內建工作級ROV系統，進行各種水下工程安裝，以及可以搭載動態補償懸梯來支援冬季的風機運維工作，角色多重且重要。

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