結訓即就業月薪70k　風電業者託海洋大學訓練船員班開課

▲台中風電業者委託海洋大學訓練乙級船員班，今天開課。（圖／東方風能提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台灣致力提倡風力發電，人力需求大幅增加，台中市東方風能科技公司為培育離岸風場相關人員，和海洋大學合作開設的「乙級船員航海科養成訓練專班」29日開訓，受訓學員20名，392個小時訓練課程，不但費用全免，一結訓就能投入工作，月薪從5萬至7萬不等，相當誘人。

一座離岸風場，從開發、建造到超過25年運作維護期，其間都需要不同的船隻負責調查、運輸、施工、安全維護與補給等各式任務，而工作船上的船員就扮演著關鍵角色，海洋大學海事發展與訓練中心目前所開班授課者，都是甲級船員、航運高階人才的相關課程，對於中低階船員的訓練課程較為欠缺，因此「乙級船員航海科養成訓練專班」是首次開課。

▲東方風能母公司宏華營造總經理陳宗邦。

東方風能母公司宏華營造總經理陳宗邦表示，培育乙級船員的目的，不但建立離岸風電產業人才庫，更能協助彰化居民與漁民轉型，輔導有志從事離岸風場海事相關作業的青壯年一個難得的機會，他感謝沃旭能源科技公司贊助全部訓練費用。

20名學員一旦通過交通部航港局乙級船員航海科及助理級航行當值的訓練要求，將可取得乙級船員資格，並發予保全職責證書、保全意識證書，經過實習即可換發救生艇筏及救難艇操縱證書與助理級航行當值證書。

目前乙級船員月薪5至7萬元，依工作內容不同而定，有些公司會要求出海，有些只會在岸上，隨著政府重視風力發電，這些船員們未來更加吃香。