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蘇拉將來襲　風電業船機無法回港避難！籲政府快協調

▲▼蘇拉強颱即將來襲，但風電業者的船機卻無法回港避難，因為四周都佈蚵架和竹子，業者呼籲政府能居中協調。（圖／業者提供，下同）

▲蘇拉強颱即將來襲，但風電業者的船機卻無法回港避難，因為四周都佈有蚵架和竹子，業者呼籲政府能居中協調。（圖／業者提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

中央政府的雲林離岸風場計畫，預計在雲林外海興建80座離岸風機，如今氣象局已發布蘇拉颱風可能在30日變成強颱，但承攬輸出佈纜、也就是海底電纜的承包商的船機卻是動彈不得，無法回港避難，因為四周全被因為補償費談不攏的蚵農架設蚵架阻擋去路，業者已向政府反應但都未獲正面回應，萬一蘇拉真的襲台，船機輕則撞毀，重則翻覆，呼籲政府出面協調，先讓船機回港避險。

▲▼蘇拉強颱即將來襲，但風電業者的船機卻無法回港避難，因為四周都佈蚵架和竹子，業者呼籲政府能居中協調。（圖／業者提供，下同）

80座離岸風機的工程進度原本因為疫情造成工程嚴重落後，讓開發商數次陷入困境，還好今年排除疫情因素後全力趕工，但當地人士卻在施工廠商趕工之際，從8月中旬以各種不明原因阻止施工，並且要求再次補償，還煽動蚵農佈下蚵架，以及插滿竹子阻擋去路。

▲▼蘇拉強颱即將來襲，但風電業者的船機卻無法回港避難，因為四周都佈蚵架和竹子，業者呼籲政府能居中協調。（圖／業者提供，下同）

如今強颱蘇拉即將侵襲，施工業者為確保船機設備安全，需立即將海上施工設備緊急撤離，駛回港口避險，卻是進退兩難，因為四周全是蚵架，一旦在颱風前錯失撤退機會，將被迫留在海上扛颱，船機隨強風漂浮，撞毀或翻覆，甚至發生巨大安全疑慮與海難風險。

▲▼蘇拉強颱即將來襲，但風電業者的船機卻無法回港避難，因為四周都佈蚵架和竹子，業者呼籲政府能居中協調。（圖／業者提供，下同）

施工廠商求助無門，呼籲政府在全力推動離岸風電政策之際，主動介入，協助排除困難。

▲▼蘇拉強颱即將來襲，但風電業者的船機卻無法回港避難，因為四周都佈蚵架和竹子，業者呼籲政府能居中協調。（圖／業者提供，下同）

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