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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

高掛「挺侯看板」！李眉蓁曝高雄民意有變化了　民調很快會上來

▲▼KK政線高掛挺侯看板。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲KK政線高掛挺侯看板。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

國民黨高雄市議員李眉蓁、鍾易仲、蔡金晏、黃香菽、李亞築、蔡武宏等組成的KK政線，今（8）日在自由路、同盟路推出挺侯合體看板，展現高雄人對侯友宜的認同與支持。李眉蓁也透露，高雄民意市場悄悄起了變化，現在「選實在的卡好」的聲音浮現，相信侯友宜的民調很快會上來。

KK政線表示，成員中參選立委的鍾易仲、李眉蓁不但「唯一支持侯友宜」，更早早各自掛出約十面和侯的合體看板，讓侯友宜在高雄一直都不孤單。他們也呼籲黨中央儘快和民眾黨展開黨對黨協商，儘快提出下架民進黨的合作方案。

鍾易仲表示，侯友宜是第一個基層公務員出身的總統候選人，行政歷練完整，非常接地氣。他不是好命子，別人是金孫，是天之驕子，他卻歷經出生入死才走到今天。這次參選同樣沒有別人順利，各種明槍暗箭比當年亂飛的子彈還可怕。他個人特質與能力都值得肯定，只是受限在野整合進度致民調尚未回到原有高度。

▲▼ 侯友宜服花蓮縣議會，花蓮縣議長張峻陪同 。（圖／記者崔至雲攝）

▲KK政線表示，高雄民意市場起了變化，相信侯友宜民調很快會上來。（圖／記者崔至雲攝）

鍾易仲指出，KK政線身處南台灣，看過民進黨太多太久的浮誇，他們老是一臉正經做著華而不實的事，滴水不漏做著疑雲重重的勾當，因此看到真誠實在的侯友宜在黨內出現，一直給予最大的祝福和支持。

李眉蓁也表示，這3個月來在野陣營的混亂造成煩躁緊張，國民黨支持者士氣潰散。現在國民黨已經回穩，團結支持侯友宜的力量慢慢回籠，再加上侯友宜最近提出80歲以上免巴氏量表、65歲以上免健保費等「友好政策」獲得廣大迴響，連民進黨都跟進照抄，選舉氣氛和以前有所不同。

▲▼3年前選市長是「越級打怪」！　李眉蓁宣布選立委：贏回來 。（圖／翻攝李眉蓁臉書）

▲李眉蓁呼籲黨中央正視藍白合的問題，共同下架民進黨。（圖／翻攝李眉蓁臉書）

據她觀察，高雄民意市場也悄悄起了變化，以前地方對侯友宜不太認識，「因陌生而沒有靠太近」，現在侯的政策都能觸動人心，「選實在的卡好」聲音浮現，相信侯友宜的民調很快就會上來。

鍾易仲、李眉蓁除了為侯友宜加油，也再次呼籲黨中央正視藍白合的問題，和民眾黨展開黨對黨協商，聯合政府、內閣制都可以納入討論。近期他們也會提出具體構想，希望國民黨、民眾黨早日提出符合支持者期待的合作方案，共同合作下架民進黨。

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