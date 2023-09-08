王鴻薇視察大直受災戶燦笑直播　他嘆「好笑嗎」：可恥不可恥？

▲國民黨立委王鴻薇。（圖／翻攝王鴻薇臉書直播）



記者杜冠霖／台北報導

基泰建設位在台北市中山區大直街的「基泰大直」新建工程，因施工出包，昨晚釀周邊民宅傾斜坍陷，疏散至少197戶、367人，該選區的國民黨立委王鴻薇到場視察並做直播，但在直播中途露出燦笑，引起討論。對此，民進黨前青年部主任吳濬彥8日批評，作為選區立委，出事了才到現場笑嘻嘻開直播，可恥不可恥？

昨發生大直樓塌意外，選區立委王鴻薇到現場勘查，王直播中途對著鏡頭露齒燦笑稱「我剛才帽子整個是歪的，對不對」，隨後笑著整理工地安全帽，畫面引發爭論。

吳濬彥表示，王鴻薇趕到大直基泰建設新建案導致意外的現場，笑嘻嘻地開直播在意自己的帽子歪不歪，「好笑嗎王鴻薇？」吳指出，居民臉倒是很歪，不只歪，還斜了、塌了、一樓不見了、緊急疏散了。

吳濬彥質疑，不知道王鴻薇是笑帽子歪，還是笑居民慘，還是笑金主基泰建設捐你三十萬突然搞出一個大飛機出來。大直民宅整棟下陷，向建商、市府陳情八個月都沒有得到妥適的回應和處置。作為選區立委，出事了才到現場笑嘻嘻開直播，可恥不可恥？

吳濬彥也批評，台北市長蔣萬安別再跳一些難看的舞發IG打年輕票了，這兩個月台北已經發生多少因為建案工程而出現意外的事件，「問你什麼都要再了解，我看你是到市長當完都還是什麼要再了解。」

對於相關指控，王鴻薇表示，綠營側翼非常辛苦，昨天她在現場待到凌晨一時，當時還有很多人關心現場狀況，所以她做直播。如果大家看全部直播，事實上她是跟大家報告現場狀況及安置狀況、後續市府對一些安置戶未來會有怎樣的進一步訊息，可是這些側翼截圖來看圖做文章，她覺得是「塔綠班」一貫的手法。