老公跟她長超像　結婚3年才知「是表弟」！人妻親揭不離婚原因

▲ 泰莉與尼克結婚3年才發現兩人是表姊弟。（圖／翻攝自TikTok）

圖文／CTWANT

最「親近」的戀人？美國猶他州夫婦尼克（Nick Waters）及泰莉（Tylee Waters）結婚3年多才發現兩人是表姊弟，他們把這個發現公開在社群後掀起網友熱烈討論，兩人之後也宣布不會因此離婚。

尼克與泰莉在TikTok透露，「我們結婚3年多才發現是表姊弟。我希望我是在開玩笑」。影片短短幾天就衝破570萬次觀看，並引來上千名網友留言，其中不乏許多「Sweet Home Alabama」玩笑。兩人之後也上傳新影片，強調他們沒有說謊，並指這結果揭開了他們一直被說長超像、生日在同一天的疑雲，也不會因為血緣離婚。

還有網友表示，自己與尼克和泰莉的情況很像，直到結婚第3年有小孩，才發現夫妻倆有共同血親；也有女網友查了才發現，「我在猶他州認識的每個人都是我的堂兄弟姐妹」，她的丈夫就是其中之一。

不過，由於尼克與泰莉迴避兩人血緣的詳細問題，越來越多網友懷疑他們關係的真實性，更有人嗆「你們不是真的表姊弟，只是求關注要別人給你點讚的可憐人」，以及酸「在看了流量和留言數後，我覺得撒這個謊是值得的」。

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