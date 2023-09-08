美探險家「受困地下1千公尺」　逾170人救援！急奔土耳其第3深洞穴

▲經驗豐富的洞穴探險家迪基（Mark Dickey）受困莫卡洞穴（Morca Cave）。（圖／達志影像／美聯社，下同。）

記者吳美依／綜合外電報導

美國洞穴探險家迪基（Mark Dickey）隨隊前往土耳其第三深的莫卡洞穴（Morca Cave）進行研究任務，未料突然不明原因胃出血，受困在地下1040公尺處。消息傳出後，多國派出逾170名專業人員，緊急前往協助救援。

CNN、美聯社報導，莫卡洞穴位於土耳其南部的托魯斯山脈（Taurus Mountains），總深度為1276公尺，其環境低溫僅4℃至6℃，且通道狹窄蜿蜒，許多地方就連擔架也無法通過。

歐洲洞穴救援者協會（ECRA）2日接獲通報稱，迪基在地下1120公尺處突然嚴重胃痛，之後被安置到地下1040公尺的臨時營地。紐澤西初步應對小組（NJIRT）表示，他先前持續出血並流失胃液，幸好已經停止嘔吐，睽違數日首度進食。目前尚不清楚，是什麼導致了他的醫療問題。

根據土耳其通訊局7日公布影片，40歲的迪基已經能夠自行站起、到處走動，他感謝洞穴探勘界及土耳其政府的協助，但其身體內部尚未治癒，還需要很多協助才能脫困。

目前，匈牙利及保加利亞救援團隊已經抵達地下營地，提供輸血等治療。來自美國、波蘭、義大利、克羅埃西亞的團隊也在路上。他們希望，能夠在當地時間9日或10日展開撤離工作。

土耳其洞穴學聯合會（SFT）的奧格雷內切克（Yusuf Ogrenecek）預估，這場「複雜的」救援行動可能耗時數日甚至2至3周。負責人根克（Bulent Genc）指出，即使是經驗豐富的洞穴探勘者，在理想情況下，也需要15小時才能到達地面。



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