大直民宅塌！居民怨只安置1晚　議員批離譜：明天怎麼辦？

▲大直工地塌陷，2樓變1樓。（圖／記者湯興漢攝）



記者杜冠霖／台北報導

台北市中山區大直街發生民宅傾斜情形，晚上11時左右更有一棟的一樓直接下陷，意外發生原因是鄰近的基泰建設工地出包，底層支撐的連續壁折斷破裂所致。有住戶無奈指出，已經陳情8個月，「沒有人要理我們」。議員陳怡君8日指出，蔣萬安說法讓市民跟民代都無法接受。最離譜的是北市府說有安置，但居民說只安置到今天，簡直不可思議。

大直建案「基泰大直」因開挖不慎而導致鄰近40年的公寓7日晚間出現塌陷，197戶、369名居民被迫連夜撤離。台北市長蔣萬安受訪時表示，大概有369名的住戶到9間的旅館，等一下也會到各個旅館去慰問相關住民。

陳怡君表示，自己兩個多月前就接獲大直居民鄰損相當嚴重的陳情，當時居民說相信北市府，若陳情無用再找民意代表，我本來相信蔣萬安會負責，他卻在現場推卸責任，6月21日是北市府第一次勘查現場狀況，蔣萬安說5月還沒開挖，沒開挖何來裂縫跟鄰損？蔣萬安現在是質疑自己的居民嗎？

陳怡君指出，民眾6月21日前就已經向市府陳情，到現場會勘認定，這之前有很多住戶家裡已經有大量裂縫，離譜到家門牆面已經脫離房子，從家門外就可以看到內部情況，客廳已經樓梯都有非常大裂縫，也有漏水、滲水狀況。

陳怡君表示，昨天下午自己就在現場、居民紛紛自救、自己換大門，因為大門已經無法正常開合、傾斜嚴重，這樣的狀況很久了，居民相信台北市政府、蔣萬安會處理，居民也拒簽6月的認定書，因為跟事實有所違背。

陳怡君質疑，北市府7月跟民眾說沒有安全疑慮、不用列管，因此建商才會不斷開挖，而當地有兩個建案是否有雙重傷害？蔣萬安冷血地說當時還沒開挖，所以現場會勘時當然沒有鄰損，那為何有這麼多的裂縫，且第一棟已經下陷，今天第二、三棟都已經下陷，蔣萬安說法讓市民跟民代都無法接受。

對於安置狀況，陳怡君表示，最離譜的是北市府說有安置，但剛剛被安置的居民說只安置到今天，簡直不可思議，明天該怎麼辦？請蔣萬安對長期安置一定要有計畫，協助居民重建、改建的方案也要趕快拿出來。

陳怡君指出，民眾原本要拿正本公文給她，但都壓在房子下面，有一些長輩到現在睡不著覺，擔心家中財產怎麼辦？希望現場確保安全後，也讓民眾回家拿個人物品。