分析／收攏3戰場！侯友宜推政見整合派系　10月民調上升談「藍白合」

▲侯友宜檢討老人健保。（圖／記者呂佳賢攝）



記者崔至雲／台北報導

國民黨總統參選人侯友宜近日一連推出多項政見，其中巴氏量表、老人健保補助受到外界關注；推政見同時，侯友宜也積極與基層接觸。有藍營人士解析，侯友宜目前在收拾過去的幾個戰場，包含努力整合地方派系，同時也積極主動拋出政策，並安排9月出訪美國，墊高國際層次，盼10月民調上升，進而促成藍白整合。

日前鴻海創辦人郭台銘宣布獨立參選2024總統大選，非綠陣營整合再添變數，但也讓藍白合加快腳，從近期幾次黨主席朱立倫談話可以看出，國民黨對待民眾黨態度已漸漸友善，甚至還在一次受訪中，針對「藍白合」議題表示「每天都有一些進度、每天都有一些結果」，凸顯藍白合的策略目標已趨於明顯。

除了國民黨外的整合，侯友宜也在收整內部問題，在訪美前，侯友宜積極整合藍營地方山頭。在上個月底侯友宜及朱立倫拜訪挺郭派、前雲林縣長張榮味之後，媒體就詢問張榮味挺侯的態度，朱立倫表示，張榮味很清楚，唯有下架民進黨，團結一致，張榮味會變成團結的助力，大家拭目以待。雖然朱立倫沒有明講張榮味的態度，但在侯友宜終於在到訪雲林第三次後見到了張榮味，顯見收整地方派系的力道與目標也已增添許多。

而今天侯友宜更直接前往花蓮，與之前傳言不合的立委傅崐萁合體，在侯友宜抵達花蓮縣黨部前，傅就已在門口等候，兩人一見面就馬上握手，雙方互動熱絡，不但稱他為「侯總統」，隨後，更在所有黨籍幹部面前，傅崐萁主動拉起侯友宜的手，率領大家高喊「一起支持黨提名人侯友宜」、「侯友宜凍蒜！」，對於深藍票倉的花蓮來說，具有指標性意義的傅崐萁喊話，讓侯友宜與地方派系的整合順利破冰、成功收攏。

▲侯友宜與傅崐萁合體。（圖／記者崔至雲攝）



除了內部問題，對外侯友宜近期也不斷推出政策，包含最一開始推出的能源政策、金門政策、住宅政策等，其中醫療政策裡的巴氏量表、老人健保補助等，更搶在其他候選人拋出政策前宣布，成功搶下話語權，讓此政策討論延燒多日。

至於9月出訪美國，也讓侯友宜借勢墊高國際層次。據了解，在出訪美國的前一週，侯友宜將減少選舉行程，學習並強化美中台論述，黨中央也緊鑼密鼓備妥兩岸及國際論述內容，全力一起為訪美做準備。

藍營人士認為，在上述工作都到位後，預期支持度將會回穩，尤其在侯友宜9月中旬出訪美國回來後，若民調有所起色，藍白之間將擁有更多談判籌碼，評估10月或許會是藍白整合的關鍵時機。

►慶祝開課早鳥價，輸入《etpn2024》再享9折！

手刀前往ETStar學習雲選課囉~