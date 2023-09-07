侯友宜赴花蓮見傅崐萁「融冰」　郭台銘：我相信民意大於黨意

▲郭台銘走訪艋舺夜市。（圖／記者李毓康攝）

記者鄭佩玟／台北報導

新北市長侯友宜參選總統以來，今（7）日首度造訪花蓮與國民黨立委傅崐萁同台，外界視為「破冰」之行，傅也終於鬆口、拉著侯友宜的手，向滿場支持者喊出關鍵一句「請支持黨提名人侯友宜」。對此，鴻海創辦人郭台銘晚間走訪艋舺夜市受訪時表示，主流民意就是能夠下架民進黨，相信民意大於黨意。

侯友宜今日上午前往花蓮出席活動，破天荒和立委傅崐萁、花蓮縣長徐榛蔚同台，傅崐萁不僅稱侯友宜「侯總統」，還牽手高喊「凍蒜」。在國民黨中央劃下紅線、黨紀嚴明之下，不僅先前挺郭的立委參選人們近期相當低調，如今地方派系逐漸回歸，連傅崐萁也重回正藍軍懷抱，國民黨中央則繼續貫徹「堅壁清野」路線，欲阻斷郭台銘的連署之路。

郭台銘晚間來到艋舺夜市，路過民眾紛紛停下角度瞧瞧「大老闆」身影，短短一百公尺路程郭台銘就走了近半小時。被問到侯友宜跟花蓮傅崐萁同台，郭台銘說，主流民意就是能夠下架民進黨，政黨輪替、政權輪替，誰能夠帶給2300萬人民和平、繁榮、清廉的新時代？郭強調，人民希望改變，改變帶給人民希望。

郭台銘進一步指出，現在勤走基層，傾聽所有攤商的聲音，傾聽所有農民的聲音，傾聽里長、攤販聲音，他們才是全台灣最廣大的民意，自己最近都在台北活動，是因為颱風天不想去南部打擾鄉親，並預告下個禮拜就會去走訪南部。

郭台銘也說，很高興這幾天都來到夜市，了解庶民經濟的狀況，聽他們的心聲，昨天到士林夜市的座談到10點多，「希望我的政見不是坐在辦公室吹冷氣的人寫出來的政見，而是他們的心聲，治國理念是來自人民的心聲。」