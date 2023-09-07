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快訊／暴雨狂灌台南「小東地下道又淹了」！警冒雨急封閉

▲強降雨致小東地下道積水，警冒雨預警性封閉。（圖／記者林東良翻攝）

▲強降雨致小東地下道積水，警冒雨預警性封閉。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良、閔文昱／台南報導

今日受到大低壓帶影響，各地天氣不穩定，經濟部水利署針對台南市仁德區發布一級淹水警戒，台南市東區、歸仁區則暫列二級淹水警戒區。台南市警方表示，強降雨導致小東地下道出現積水情況，目前警方已冒雨預警性封閉，提醒民眾改道。

▲強降雨致小東地下道積水，警冒雨預警性封閉。（圖／記者林東良翻攝）

今(7)日氣象局發布豪雨特報，因受西南風影響，台南地區易有陣雨或雷雨。台南市警察局第五分局指出，北區傍晚開始下起大雷雨，警五分局勤務指揮中心透過即時影像監控小東地下道水情，並派出巡邏員警現場監看，晚上7時許地下道積水達1/4輪胎，警察局指示實施預防性封閉，北門派出所及開元派出所員警冒大雨將地下道兩側的阻車柵欄放下，在現場管制汽車進入，引導車流改道，維護人車安全。

警方強調，目前仍密切監看轄區低窪處水情，遇有淹水即刻封閉管制，避免民眾因積水受困，維護民眾安全。

▲強降雨致小東地下道積水，警冒雨預警性封閉。（圖／記者林東良翻攝）

中央氣象局7日傍晚6點30分針對17縣市發布豪大雨特報，因低壓帶影響及對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，台東縣有局部豪雨或大豪雨，彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、花蓮縣有局部大雨或豪雨，台中市、宜蘭縣、基隆北海岸、綠島、蘭嶼及北部山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊、強陣風及溪水暴漲，低窪地區請慎防積水，連日降雨，山區請慎防坍方、落石及土石流。

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