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台南市公布第31批酒駕累犯30人　累計345人登酒駕榜

▲台南市公布第31批酒（毒）駕累犯名單30人，累計公布345人。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市公布第31批酒（毒）駕累犯名單30人，累計公布345人。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市公布第31批酒（毒）駕累犯名單，這次公布30名累犯違規人，累計公布345人，交通局依法公布姓名、照片及違法事實等資訊。

▲台南市公布第31批酒（毒）駕累犯名單30人，累計公布345人。（圖／記者林東良翻攝，下同）▲台南市公布第31批酒（毒）駕累犯名單30人，累計公布345人。（圖／記者林東良翻攝，下同）

本次公布違規地點分別在中西區7名、安南區4名、北區3名、新化區1名、歸仁區3名、東區1名、安定區1名、永康區5名、山上區1名、官田區1、麻豆區1名、佳里區1名及關廟區1名，交通局依法公布姓名、照片及違法事實等資訊。

▲台南市公布第31批酒（毒）駕累犯名單30人，累計公布345人。（圖／記者林東良翻攝，下同）

台南市交通局表示，酒駕新法已於111年3月31日上路，依新法規定，酒駕違規除了有罰鍰、吊扣（銷）駕照、道路交通安全講習等處分外，累犯者還會被公告姓名、照片及違法事實，資料公布於交通局網站「台南市酒駕及拒測累犯者公布專區」(網址 https://traffic.tainan.gov.tw/transportation/road-safety-advocacy )，由交通事件裁決中心定期上傳名單。

▲台南市公布第31批酒（毒）駕累犯名單30人，累計公布345人。（圖／記者林東良翻攝，下同）

交通事件裁決中心呼籲「喝酒不開車，開車不喝酒」，駕駛人如有需求，可找代駕服務或搭乘大眾運輸，以確保平安返家。酒駕除了可能涉及刑法公共危險罪以外，違規人並有罰鍰、吊扣（銷）駕照、道路交通安全講習等處罰，所駕駛的車輛也會連帶受到吊扣車牌2年的處分，違規累犯者更會被公告姓名、照片及違法事實，提醒駕駛人於飲酒後切勿開車。

▲台南市公布第31批酒（毒）駕累犯名單30人，累計公布345人。（圖／記者林東良翻攝，下同）

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