台南漁民有感建設　安平棧橋碼頭整頓換新打造漁船舒適停泊空間

▲台南安平漁港，近期對棧橋碼頭進行了全面整頓和換新，為停泊船隻設置遮陽設施，可提供漁船舒適、可靠的停泊環境，同時大幅改善棧橋碼頭環境景觀。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南安平漁港為了打造環境友善、安全可靠的停泊環境，近期對棧橋碼頭進行了全面整頓和換新，此次整頓的重點是為停泊船隻設置遮陽設施，可提供漁船舒適、可靠的停泊環境，同時大幅改善棧橋碼頭環境景觀，頗受當地漁民支持。

台南市長黃偉哲表示，安平漁港棧橋碼頭位於金城里活動中心附近，周邊有許多著名的觀光景點，如安平老街、林默娘公園和漁人碼頭，吸引大量遊客前往。該碼頭目前停泊了280艘漁船，原本的遮陽網破損不堪，新設遮陽設施不僅可以提供漁船舒適的停泊環境，也提供安平漁港拍攝景點，並結合太陽能光電系統增加市庫收入。

農業局長李建裕強調，這是全台第一座直接建置在碼頭上的遮陽設備，其設計高度需要考慮漁船實際停泊需求以及鹽害、強風和海平面上升等自然因素，材料選擇和結構強度計算都採用了最高規格（17級陣風），同時也考慮到漲潮、颱風和豪雨等因素。電板結構透過海事工程植入海床，以提高系統的安全性。主結構採用了500毫米高強度PC樁體，構於海平面以上3公尺處，往下探入海床12米深，以確保船舶的安全和鋼構的使用壽命。尤其近日歷經了「杜蘇苪颱風」和「海葵颱風」之考驗後，碼頭上的遮陽設施結構表現出相當的耐受性，並發揮保護漁民船舶安全的功能。

漁港所長周瓈朝說明，安平漁港棧橋碼頭新遮陽設施建設完成後，不僅將原先破舊的景觀改善煥然一新，有多數漁民表示確實達到遮陽避雨之效果，辛苦出海捕撈回來後還能在船上乘涼休息片刻，展現了台南市政府與漁民和當地社區合作的良好範例，共同打造出港區的新亮點。

國民黨立委參選人姚正玉說，安平港魚棧道碼頭蓋上光電板，漁港管理所長周瓈朝說，太陽光電廠商斥資約7、8千萬元，打造4座棧橋碼頭的太陽能光電系統總容量為1316.1千瓦。

姚正玉指出，現在的雞蛋進口商和光電業者都很佛心，一口氣都大手筆代墊和投資，是熱心公益，還是錢途可期。業者投資、市府市民都要感激，批評質疑就要被修理謾罵嗎⋯⋯。