　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

台南漁民有感建設　安平棧橋碼頭整頓換新打造漁船舒適停泊空間

▲台南安平漁港，近期對棧橋碼頭進行了全面整頓和換新，為停泊船隻設置遮陽設施，可提供漁船舒適、可靠的停泊環境，同時大幅改善棧橋碼頭環境景觀。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南安平漁港，近期對棧橋碼頭進行了全面整頓和換新，為停泊船隻設置遮陽設施，可提供漁船舒適、可靠的停泊環境，同時大幅改善棧橋碼頭環境景觀。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南安平漁港為了打造環境友善、安全可靠的停泊環境，近期對棧橋碼頭進行了全面整頓和換新，此次整頓的重點是為停泊船隻設置遮陽設施，可提供漁船舒適、可靠的停泊環境，同時大幅改善棧橋碼頭環境景觀，頗受當地漁民支持。

台南市長黃偉哲表示，安平漁港棧橋碼頭位於金城里活動中心附近，周邊有許多著名的觀光景點，如安平老街、林默娘公園和漁人碼頭，吸引大量遊客前往。該碼頭目前停泊了280艘漁船，原本的遮陽網破損不堪，新設遮陽設施不僅可以提供漁船舒適的停泊環境，也提供安平漁港拍攝景點，並結合太陽能光電系統增加市庫收入。

▲台南安平漁港，近期對棧橋碼頭進行了全面整頓和換新，為停泊船隻設置遮陽設施，可提供漁船舒適、可靠的停泊環境，同時大幅改善棧橋碼頭環境景觀。（圖／記者林東良翻攝，下同）

農業局長李建裕強調，這是全台第一座直接建置在碼頭上的遮陽設備，其設計高度需要考慮漁船實際停泊需求以及鹽害、強風和海平面上升等自然因素，材料選擇和結構強度計算都採用了最高規格（17級陣風），同時也考慮到漲潮、颱風和豪雨等因素。電板結構透過海事工程植入海床，以提高系統的安全性。主結構採用了500毫米高強度PC樁體，構於海平面以上3公尺處，往下探入海床12米深，以確保船舶的安全和鋼構的使用壽命。尤其近日歷經了「杜蘇苪颱風」和「海葵颱風」之考驗後，碼頭上的遮陽設施結構表現出相當的耐受性，並發揮保護漁民船舶安全的功能。

漁港所長周瓈朝說明，安平漁港棧橋碼頭新遮陽設施建設完成後，不僅將原先破舊的景觀改善煥然一新，有多數漁民表示確實達到遮陽避雨之效果，辛苦出海捕撈回來後還能在船上乘涼休息片刻，展現了台南市政府與漁民和當地社區合作的良好範例，共同打造出港區的新亮點。

國民黨立委參選人姚正玉說，安平港魚棧道碼頭蓋上光電板，漁港管理所長周瓈朝說，太陽光電廠商斥資約7、8千萬元，打造4座棧橋碼頭的太陽能光電系統總容量為1316.1千瓦。

姚正玉指出，現在的雞蛋進口商和光電業者都很佛心，一口氣都大手筆代墊和投資，是熱心公益，還是錢途可期。業者投資、市府市民都要感激，批評質疑就要被修理謾罵嗎⋯⋯。

ET快訊
快訊／台南急降雨！積水半個輪胎高　路面淹成河
應召妹喝「奶茶」秒昏睡！　慘遭性侵洗劫
《航海王》真人版誇張紀錄！　登84國Netflix冠軍
就在明天！一條龍網紅課程開跑　10大QA懶人包
iPhone 15將登場！　「新色耳機」搶先上架官網
逆子弒母分屍還稱「殺大豬」！　免死定讞
PS女孩「5新學妹剪影」曝光！　他認出嗨爆：峮峮接班人出現

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台南阿嬤不吹冷氣「省錢作公益」　52年捐1260萬...鼓舞單親媽媽

台東縣環保局呼籲餐飲業　落實油煙及異味防制措施

台東監理站籲繳納汽機車燃料費　逾期繳交...先開罰再送執行署

關山警察分局變身「愛心轉運站」　轉送愛心米

導航出包民眾迷航受困山區　警巡邏車警報民眾按喇叭辨位救人

愛心行善不遺力　陳昆和捐贈南台南家扶中心5千斤文旦

守護台灣旱招潮蟹生態棲地　公私協力動員百人疏伐紅樹林

台東縣政府率團赴香港　推廣台東慢漫遊及十大IG打卡景點

台南漁民有感建設　安平棧橋碼頭整頓換新打造漁船舒適停泊空間

來場走讀竹市客家文化小旅行 北區、東區線熱烈報名中

台中必比登豬腳店收小費　老闆親曝原因：問心無愧

八方鍋貼遭控有蛆在蠕動　業者：煎台140℃不可能有

陸黑心餐廳用「生水兌果汁」　一旁放畚箕、拖把顧客氣炸

台南透天厝「綠房子」外衣半脫！海葵威力太強　屋主出面了

NANA在台北！辣露全身刺青　「見熟悉粉絲」下次要再來

柴柴啃氣球期待爆破！下秒「直接消風」汪超傻眼

天兵男氣炸鍋烘大麻！ 「烤太酥」全都毀了XD

王心凌跳起「霍元甲」BATTLE　隔五年發新歌：美少女本人

上半身2度「詭異左傾」　苗栗19歲無照男自撞亡

許瑋甯遭傳「害怕同台吳慷仁」　拍侵犯戲留陰影..經紀人否認：沒這回事

台南阿嬤不吹冷氣「省錢作公益」　52年捐1260萬...鼓舞單親媽媽

台東縣環保局呼籲餐飲業　落實油煙及異味防制措施

台東監理站籲繳納汽機車燃料費　逾期繳交...先開罰再送執行署

關山警察分局變身「愛心轉運站」　轉送愛心米

導航出包民眾迷航受困山區　警巡邏車警報民眾按喇叭辨位救人

愛心行善不遺力　陳昆和捐贈南台南家扶中心5千斤文旦

守護台灣旱招潮蟹生態棲地　公私協力動員百人疏伐紅樹林

台東縣政府率團赴香港　推廣台東慢漫遊及十大IG打卡景點

台南漁民有感建設　安平棧橋碼頭整頓換新打造漁船舒適停泊空間

來場走讀竹市客家文化小旅行 北區、東區線熱烈報名中

旺旺保攜手元大銀　完成員工持股信託

不滿被影射「座車接送換官位」　新竹市府發言人施淑婷提告

快訊／台南急降雨！永康中正路涵洞積水半個輪胎高　路面淹成河

牧德8月營收月減逾15%　保守看待2023年表現

夏威夷旅遊遇帥哥陪玩！台女星驚爆險被「強迫買春」

陳冠伶舉重世錦賽傳捷報　勇奪女子55公斤級3金

宋楚瑜率團向國父獻花致敬！　參訪故居「巧遇」熱情雲林鄉親合影

傻眼！妹子當眾警車頂「脫褲露下體」放尿　警察嚇到不敢動彈

九層塔味狂飄！竟是「絕命毒師」父子檔種大麻338株　市值1億5　

大陸8月出口負成長　連續4個月跌勢

差點成佳餚！車騎一半猛虎竄出　催油門崩潰逃25秒 網歪：車哪牌？

地方熱門新聞

賓士媽逆向載兒　校門口嗆：我故意的

宜蘭冬山豪雨　馬路「淹一個輪胎高」

高雄馬路下陷驚見天坑　面積接近一輛車

安全至上！發財車司機開車還狂嗑便當　用路人嚇壞

集集鐵道半馬明年3月復辦即起開放報名

新北市科技執法佈局領先速揪噪音

高雄財政局菸酒查緝專業一流　績效全國第一

快訊／台南安平、麻豆發生落水案

張麗善率團赴世客博　宣傳雲林國際農機展

新竹縣府展鐵腕！湖口違建超商斷水斷電

「停讓我最行」創意影音　第1名獨得6千

南州獨居男騎機車到霧臺　警助返家

台南市公布第31批酒駕累犯30人

《捕捉希望》攝影展　癌友領悟大自然自癒力

更多熱門

相關新聞

陳昆和捐贈南台南家扶中心5千斤文旦

陳昆和捐贈南台南家扶中心5千斤文旦

「南台南家扶中心」主任委員黃全永於7日上午11時許，代表中心接受台南市議員陳昆和專程捐贈5000斤文旦，並表示這份善心，將帶給中心扶助的孩童一股暖流，感受到社會的愛！

台南市公布第31批酒駕累犯30人

台南市公布第31批酒駕累犯30人

快訊／台南安平、麻豆發生落水案

快訊／台南安平、麻豆發生落水案

黃偉哲推薦中秋採購買台南呷好味

黃偉哲推薦中秋採購買台南呷好味

台南海東國小疑食物中毒　衛生局採樣化驗

台南海東國小疑食物中毒　衛生局採樣化驗

關鍵字：

台南漁民安平棧橋碼頭漁船停泊

讀者迴響

熱門新聞

桃園人妻：我老公和我親媽搞上了　鹹濕對話全曝光

激戰岳母「汽旅309房」過程曝　女婿：一試成主顧嗎

好萊塢「最閃夫妻檔」宣布離婚

快訊／Selina生了！

NIKE新鞋打對折現省2千

職軍睡了丈母娘！人妻再控「媽媽是慣犯」

快訊／金鐘獎主持人揭曉！　

「冷氣開26度↑」以為省電！她慘噴7000電費

女遭5男輪流性侵　竟是姊夫用她抵債

海底發現「破殼詭異金蛋」　科學家傻眼

人夫約砲吃遍熟女學生妹　連砲友都看不下去

19歲男大生自摔被撞躺對向　起身要逃命仍遭拖吊車輾死

桃園岳母搞上27歲女婿！人妻爆「親媽身分」

普丁被爆「早已死亡」

桃園人妻爆「老公搞上岳母」　渣男身分曝光

更多

最夯影音

更多
台中必比登豬腳店收小費　老闆親曝原因：問心無愧

台中必比登豬腳店收小費　老闆親曝原因：問心無愧
八方鍋貼遭控有蛆在蠕動　業者：煎台140℃不可能有

八方鍋貼遭控有蛆在蠕動　業者：煎台140℃不可能有

陸黑心餐廳用「生水兌果汁」　一旁放畚箕、拖把顧客氣炸

陸黑心餐廳用「生水兌果汁」　一旁放畚箕、拖把顧客氣炸

台南透天厝「綠房子」外衣半脫！海葵威力太強　屋主出面了

台南透天厝「綠房子」外衣半脫！海葵威力太強　屋主出面了

NANA在台北！辣露全身刺青　「見熟悉粉絲」下次要再來

NANA在台北！辣露全身刺青　「見熟悉粉絲」下次要再來

熱門快報

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票抽iPad、AirPods等百項大獎！

《豈有此呂》揭露「北宜公路鬼故事」真相

《豈有此呂》揭露「北宜公路鬼故事」真相

開天眼記者也當過山道猴子 揭祕山道女孩真實身分 ｜吳居諴

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

善心不孤單♥您認購我代送

善心不孤單♥您認購我代送

愛心相伴，幫您送去溫暖的善心，您的支持是浪浪的希望。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面