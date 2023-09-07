愛心行善不遺力　陳昆和捐贈南台南家扶中心5千斤文旦

▲台南市議員陳昆和（右1）捐贈5000斤文旦給「南台南家扶中心」，由主委黃全永代表接受。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

「南台南家扶中心」主任委員黃全永於7日上午11時許，代表中心接受台南市議員陳昆和專程捐贈5000斤文旦，並表示這份善心，將帶給中心扶助的孩童一股暖流，感受到社會的愛！

「南台南家扶中心」黃全永主委為台南地區知名建築業者「好瀚建設」董事長，同時亦是台南市不動產開發商業同業公會榮譽理事長，多年來積極參與社會公益，與陳昆和市議員兩人為小學同學，深知陳昆和自年輕時歷任教師、律師，一直到近年事業有成，皆持續不斷行善、幫助弱勢。

黃主委也特別指出，素有「公益律師」美稱的陳昆和市議員，長年擔任家扶中心「扶幼委員」，因有感於中秋團圓佳節將至，主動表示將以一己之力拋磚引玉，捐贈2000斤文旦，黃主委代表中心出席受贈，在今日捐贈儀式現場，陳昆和市議員又表示因「南台南家扶中心」扶助對象眾多，決定再加贈3000斤，共計捐贈5000斤，黃主委也欣然表達最誠摯的謝意。

目前「南台南家扶中心」提供經濟扶助的弱勢家庭已近900戶、1400 名孩子，主要是針對家庭遭遇變故，以致經濟發生困難的兒少及其家庭，及時提供經濟、健康、醫療、社會教育與心理輔導等多方面的扶助。