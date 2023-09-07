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教育部調整大學資通訊外加名額　學士班「公校減少、私校增加」

▲▼高通持續透過「高通台灣研發合作計畫」培育台灣資通訊人才，運用5G、AI技術投入XR、物聯網、車用等新興技術垂直應用。（圖／高通提供）

▲教育部調整資通訊與半導體科系招生，從113學年起，公立大學學士班最多5％。（圖／高通提供）

記者許敏溶／台北報導

教育部為配合產業發展，推動資通訊科系外加名額，卻遭到外界批評。教育部指出，113學年度起進行調整，學士班部分，將從目前最多擴充10%，國立大學下降為最多擴充5％、私立則調升為最多15%；碩博士班部分，則從目前最多擴充20%，公立與私立大學，分別調整為最多擴充到25％、15％。

配合國家政策產業發展所需專業人才培育，教育部鼓勵大學校院擴充半導體、AI（人工智慧）、機械領域（含資通訊）相關系所招生名額。儘管招生名額大增，但受到少子化影響，外界批評此舉影響私校招生，更排擠其他領域招生，尤其是對人文領域招生。

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對此，教育部也確定調整半導體、AI與機械領域（含資通訊）相關系所招生名額。教育部指出，112學年度日間學士班部分，共計核定1649名名額，包括含公立大學1015名，私立大學634名，和111學年度核定1881名（含公立大學1,004，私立大學877）相較，公立大學增加11名。

不過，教育部表示，為引導公私立大學協力共同培育國家及產業人力所需人才，113學年度進行調整，公立大學以擴充培育碩博士班學生高階人力為主，私立大學則以擴充學士班為主。

教育部進一步說明，在學士班部分，將從目前最多擴充10%，從113學年度起，調整為公立擴充最多5％、私立擴充最多15%。在碩博士班部分，則從現行最多擴充20%，113學年度起調整為公立最多擴充25％、私立最多擴充15％。

至於113學年度系所實際擴充招生名額，教育部表示，由各校將併同系所招生名額分配作業（預計在9月中旬提報），自行提報申請報部核定。

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