　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

教部砸52億吸引國際生來台留台　越菲印尼3國先設海外招生基地

▲▼台大2022秋季國際學生迎新活動在915圓滿完成，今年共有約1500名國際新生，包含最大宗的馬來西亞、印尼及學位生，還有為數眾多的歐洲交換生。（圖／台大提供）

▲教部砸52億吸引國際生來台留台，越菲印尼3國將先設海外招生基地。（圖／台大提供）

記者許敏溶／台北報導

為招收優秀國際生來台就讀以及留用台灣，教育部與國發會攜手，預計5年（113至117年）投入52億預算。教育部今（7日）指出，招生對象為港澳僑生與各國境外生，且正在國外大學就學中或專科畢業生，教部將委託大學設置海外基地進行招生，將先以越南、印尼與菲律賓等國為主，在免學雜費、每月提供1萬獎助金，以及畢業後可在台高科技產業就業等條件配合下，希望5年可再多招1.8萬名優秀國際生。

配合國發會推動「強化人口及移民政策」推動，以及產業界建議擴大吸引優秀國際生來台就讀及留台，教育部在既有「重點產業領域擴大招收僑生港澳學生及外國學生實施計畫」外，再推動「促進國際生來台及留台實施計畫」，並宣布5年（113至117年）將投入52億元，設置10個海外基地。預計到2030年可招收國際生累計逾32萬人，預計留用人數累計超過21萬人。

[廣告]請繼續往下閱讀...

教育部技職司長楊玉惠表示，這次擴大招生優秀國際生計畫，對象為港澳僑生與各國境外生，沒有陸生，且正在國外大學就學中或專科畢業生。預計籌組大學聯盟，由大學在「歐美國家」與「新南向國家」設置海外基地，該基地將提供華語先修、國際合作交流與新型專班招生功能，113、114年將以印尼、越南、菲律賓等國家先設立海外基地，預計114年共成立10個海外基地。

根據教育部計畫，大學將和企業共同赴海外基地甄選當地優秀學生，並由學校與企業共同規劃客製化課程設計，而新型專班學生將獲國發基金提供最多2年「產學獎助金」與企業提供「生活/實習津貼」。楊玉惠表示因為學生和學校與企業有簽約，故學生畢業後最少留台2年，而企業到國外招收外籍生時，也要先確定提供學生生活津貼。

楊玉惠指出，這次計畫是在既有招生管道外，再額外招收優秀國際生，預計5年再多招1.8萬名，由於這些新型專班，鎖定STEM（科學、技術、工程、數學）、金融及半導體相關領域，除了免學雜費，還會提供產學獎助金及生活與實習津貼，畢業後可到台灣高科技企業工作，薪資待遇對東南亞學生來說非常有誘因，相信可以達到預期目標。

ET快訊
快訊／台南急降雨！積水半個輪胎高　路面淹成河
應召妹喝「奶茶」秒昏睡！　慘遭性侵洗劫
《航海王》真人版誇張紀錄！　登84國Netflix冠軍
就在明天！一條龍網紅課程開跑　10大QA懶人包
iPhone 15將登場！　「新色耳機」搶先上架官網
逆子弒母分屍還稱「殺大豬」！　免死定讞
PS女孩「5新學妹剪影」曝光！　他認出嗨爆：峮峮接班人出現

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

去吃到飽想上廁所！老闆拒借「可去1公里外加油站」　他愣：整人嗎

最兇鬼月驚魂！台中一家6口遇「鬼打牆」　導航旺萊山跑到芎蕉山

快訊／中南部小心！大雷雨襲擊6縣市　山區暴雨國家警報又響

快訊／雨彈升級！17縣市「豪大雨特報」　大雷雨轟炸屏東

國一英文「handsome」翻成帥氣的　秒被圈錯！媽媽傻：這麼嚴格

明年來不及！衛福部突改口：「65歲以上健保免費」後年才實施

國慶焰火9／18試放　台中市府公布最佳觀賞點、管制區域

快訊／大雷雨轟炸高屏　「災害告警」國家警報大響！

教部砸52億吸引國際生來台留台　越菲印尼3國先設海外招生基地

北市動物園門票擬調漲！民眾喊支持　園方：爭取保育員加給獎金

台中必比登豬腳店收小費　老闆親曝原因：問心無愧

八方鍋貼遭控有蛆在蠕動　業者：煎台140℃不可能有

陸黑心餐廳用「生水兌果汁」　一旁放畚箕、拖把顧客氣炸

台南透天厝「綠房子」外衣半脫！海葵威力太強　屋主出面了

NANA在台北！辣露全身刺青　「見熟悉粉絲」下次要再來

柴柴啃氣球期待爆破！下秒「直接消風」汪超傻眼

天兵男氣炸鍋烘大麻！ 「烤太酥」全都毀了XD

王心凌跳起「霍元甲」BATTLE　隔五年發新歌：美少女本人

上半身2度「詭異左傾」　苗栗19歲無照男自撞亡

許瑋甯遭傳「害怕同台吳慷仁」　拍侵犯戲留陰影..經紀人否認：沒這回事

去吃到飽想上廁所！老闆拒借「可去1公里外加油站」　他愣：整人嗎

最兇鬼月驚魂！台中一家6口遇「鬼打牆」　導航旺萊山跑到芎蕉山

快訊／中南部小心！大雷雨襲擊6縣市　山區暴雨國家警報又響

快訊／雨彈升級！17縣市「豪大雨特報」　大雷雨轟炸屏東

國一英文「handsome」翻成帥氣的　秒被圈錯！媽媽傻：這麼嚴格

明年來不及！衛福部突改口：「65歲以上健保免費」後年才實施

國慶焰火9／18試放　台中市府公布最佳觀賞點、管制區域

快訊／大雷雨轟炸高屏　「災害告警」國家警報大響！

教部砸52億吸引國際生來台留台　越菲印尼3國先設海外招生基地

北市動物園門票擬調漲！民眾喊支持　園方：爭取保育員加給獎金

旺旺保攜手元大銀　完成員工持股信託

不滿被影射「座車接送換官位」　新竹市府發言人施淑婷提告

快訊／台南急降雨！永康中正路涵洞積水半個輪胎高　路面淹成河

牧德8月營收月減逾15%　保守看待2023年表現

夏威夷旅遊遇帥哥陪玩！台女星驚爆險被「強迫買春」

陳冠伶舉重世錦賽傳捷報　勇奪女子55公斤級3金

宋楚瑜率團向國父獻花致敬！　參訪故居「巧遇」熱情雲林鄉親合影

傻眼！妹子當眾警車頂「脫褲露下體」放尿　警察嚇到不敢動彈

九層塔味狂飄！竟是「絕命毒師」父子檔種大麻338株　市值1億5　

大陸8月出口負成長　連續4個月跌勢

李多慧聽到新曲愣住7秒　筠熹神救援助她秒跟上

生活熱門新聞

激戰岳母「汽旅309房」過程曝　女婿：一試成主顧嗎

職軍睡了丈母娘！人妻再控「媽媽是慣犯」

桃園岳母搞上27歲女婿！人妻爆「親媽身分」

回家務農「青貸100萬」　他被通知違約爆慘！全場力挺

65歲以上健保免費！衛福部拍板「符合2條件免繳」　明年上路

看了就想下載！LINE「8款可愛貼圖」一鍵爽用

桃園51歲岳母嫌尪老　搞上女婿「有把你包住嗎？」

搞上女婿　桃園岳母喊冤：是他拐我！

日本人出差怨「台人1惡習」！一票認了：無法反駁

「鴛鴦」輕颱生成了！最新路徑出爐

媽被女婿「拐去汽旅309」嗆沒錢又醜！網狂求照片

鍋貼遭控有蟲　業者：煎台140度不可能有蛆

LINE「隱藏1主題功能」一票人仍不知！網讚省錢

來台1年！香港YTR爆「台灣人缺點」：移民前三思

更多熱門

相關新聞

搶人才！吸引國際生來台留台　教育部5年投入52億、設10海外基地

搶人才！吸引國際生來台留台　教育部5年投入52億、設10海外基地

為配合國發會「強化人口及移民政策」的推動，以及產業界建議擴大吸引優秀國際生來台就讀以及留用台灣培育的國際生，教育部在既有「重點產業領域擴大招收僑生港澳學生及外國學生實施計畫」外，再推動「促進國際生來台及留台實施計畫」，預計計5年（113至117年）投入52億，設置10個海外基地，預計到2030年可招收國際生累計逾32萬人、留用人數累計可逾21萬人。

教育部調整資通訊科系外加名額　學士班「公校減少、私校增加」

教育部調整資通訊科系外加名額　學士班「公校減少、私校增加」

第一所國立中醫系成立！陽明交大113學年起招生「每年30名」

第一所國立中醫系成立！陽明交大113學年起招生「每年30名」

選送300高中教師赴海外短期進修　教育部：提升雙語教學專業知能

選送300高中教師赴海外短期進修　教育部：提升雙語教學專業知能

改善校園霸凌　先建立校園信任文化

改善校園霸凌　先建立校園信任文化

關鍵字：

教育部國際生海外招生基地國發會

讀者迴響

熱門新聞

桃園人妻：我老公和我親媽搞上了　鹹濕對話全曝光

激戰岳母「汽旅309房」過程曝　女婿：一試成主顧嗎

好萊塢「最閃夫妻檔」宣布離婚

快訊／Selina生了！

NIKE新鞋打對折現省2千

職軍睡了丈母娘！人妻再控「媽媽是慣犯」

快訊／金鐘獎主持人揭曉！　

「冷氣開26度↑」以為省電！她慘噴7000電費

女遭5男輪流性侵　竟是姊夫用她抵債

海底發現「破殼詭異金蛋」　科學家傻眼

人夫約砲吃遍熟女學生妹　連砲友都看不下去

19歲男大生自摔被撞躺對向　起身要逃命仍遭拖吊車輾死

桃園岳母搞上27歲女婿！人妻爆「親媽身分」

普丁被爆「早已死亡」

桃園人妻爆「老公搞上岳母」　渣男身分曝光

更多

最夯影音

更多
台中必比登豬腳店收小費　老闆親曝原因：問心無愧

台中必比登豬腳店收小費　老闆親曝原因：問心無愧
八方鍋貼遭控有蛆在蠕動　業者：煎台140℃不可能有

八方鍋貼遭控有蛆在蠕動　業者：煎台140℃不可能有

陸黑心餐廳用「生水兌果汁」　一旁放畚箕、拖把顧客氣炸

陸黑心餐廳用「生水兌果汁」　一旁放畚箕、拖把顧客氣炸

台南透天厝「綠房子」外衣半脫！海葵威力太強　屋主出面了

台南透天厝「綠房子」外衣半脫！海葵威力太強　屋主出面了

NANA在台北！辣露全身刺青　「見熟悉粉絲」下次要再來

NANA在台北！辣露全身刺青　「見熟悉粉絲」下次要再來

熱門快報

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票抽iPad、AirPods等百項大獎！

《豈有此呂》揭露「北宜公路鬼故事」真相

《豈有此呂》揭露「北宜公路鬼故事」真相

開天眼記者也當過山道猴子 揭祕山道女孩真實身分 ｜吳居諴

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

善心不孤單♥您認購我代送

善心不孤單♥您認購我代送

愛心相伴，幫您送去溫暖的善心，您的支持是浪浪的希望。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面