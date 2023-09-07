　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

搶人才！吸引國際生來台留台　教育部5年投入52億、設10海外基地

▲▼求職,就業,徵才,找工作,出社會,新鮮人,台大,職場,招聘。（示意圖／ETtoday資料照）

▲為了吸引國際生來台並留台，教育部5年投入52億、設10海外基地。（示意圖／ETtoday資料照）

記者陳家祥／台北報導

為配合國發會「強化人口及移民政策」的推動，以及產業界建議擴大吸引優秀國際生來台就讀以及留用台灣培育的國際生，教育部在既有「重點產業領域擴大招收僑生港澳學生及外國學生實施計畫」外，再推動「促進國際生來台及留台實施計畫」，預計計5年（113至117年）投入52億，設置10個海外基地，預計到2030年可招收國際生累計逾32萬人、留用人數累計可逾21萬人。

教育部指出，該計畫將於歐美國家與新南向國家設置海外基地，由國內大學校院及企業共同推動新型專班擴大海外招生，並由國發基金提供「產學獎助金」與企業提供「生活/實習津貼」的鼓勵措施，擴大吸引優秀國際生來台就讀與留台工作，以有效滿足企業人才需求。本計畫預計5年（113至117年）將投入52億元，設置10個海外基地。在本計畫效益的擴散下，「強化人口及移民政策」預計至2030年可招收國際生累計逾32萬人、預計留用人數累計可逾21萬人。


為配合「強化人口及移民政策」，目前教育部已經推動新南向產學合作國際專班、重點產業領域之重點產業系所與國際專修部，並透過招生制度的鬆綁，鼓勵大學招收僑外生。本次教育部所提「促進國際生來臺暨留臺實施計畫」，除了奠基在過去招生制度鬆綁的基礎下，並以加強力道的有效策略，強化吸引優秀國際生來台就讀與留台工作。本計畫具體推動策略如下：

一、籌組大學聯盟及設立海外基地

本計畫籌組國家重點領域國際合作聯盟及國際產學教育合作聯盟，將於「歐美國家」與「新南向國家」設置海外基地，該基地將提供華語先修、國際合作交流與新型專班招生的功能。其中華語先修課程，將有助於國際生來台就讀學位之前，先修習華語課程，並具備有華語基礎後再來台就讀。

國際合作將結合企業能量，共同推動師生交換、產學合作有關的共同研究計畫與華語教育等，以促進國際優秀人才的交流循環；新型專班則是由國內大學（一般大學及技專校院均可參與）與企業共同赴海外招收國際生，招生對象不限於海外基地所處國家。本計畫預計113年將成立7個海外基地，以越南、印尼與菲律賓等新南向國家優先設置，至114年預計共成立10個海外基地。

二、新型專班提供產學獎助金及生活/實習津貼提高招生誘因

大學與技專校院開設之新型專班，可以開辦學士雙聯專班、2年制學士專班、2年制學士後專班及2年制碩、博士班，並以STEM（科學、技術、工程、數學）、金融及半導體相關領域為優先，大學將與企業共同赴海外基地甄選當地優秀學生，並由學校與企業共同規劃客製化課程設計；新型專班學生將獲國發基金提供最多2年之「產學獎助金」與企業提供「生活/實習津貼」，並需於畢業後至少留臺工作2年，滿足企業的人才需求。

三、強化國際生輔導與連結國內就業

為提高現有國際生畢業後的留臺就業比率，該計畫將強化大學對國際生的職涯諮詢及就業輔導機制，並有專責人員協助系所照顧國際生。計畫將分4年逐步補助大學配置國際生專責輔導人員、與企業共同規劃課程（含實習）、建立學習與就業SOP、落實留臺就業追蹤等，並即時蒐集並評估各校輔導國際生的困難或建議，即時反映政府相關部會予以改善。

教育報指出，該計畫已經行政院核定，並將於113年度正式開始實施，教育部也將籌組跨部會平台，協調包含國發會、國科會、經濟部、外交部、僑務委員會等各部會資源共同支持，以強化海外基地的功能與任務；並透過簡化居留和永居的鬆綁措施，達到吸引優秀國際學生來臺就學與留臺就業之計畫目標。

ET快訊
快訊／北市中正一偵查隊遭搜索！　小隊長被帶回士檢
快訊／金鐘獎主持人揭曉！　3大咖亮相
快訊／Selina生了！　兒肺積水「住了幾天保溫箱」
LIVE／我老公搞上我親媽！　桃園人妻毀滅式爆料身分線索曝光
快訊／17縣市大雨特報！　警戒區曝
《黑暗榮耀》霸凌女星求情：拜託幫我！　自首信曝光
快訊／女歌手胞妹魂斷輪下！　駕駛判刑出爐
NIKE無預警降價！　新鞋打對折現省2千
今天還是有大雨！「整片發紅」降雨趨勢圖曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

郭台銘連署一份300元？傳給身分證也有價碼　黃士修怒斥別觸法

中央再跟進「老人健保政見」　侯友宜：要跟就要做全套

基進黨要她「照鏡子」　徐巧芯曝當下反應：奇怪餒

新北指賴清德老家違建又改口　她點2關鍵：資料都在市府手上快去查

綠議員挺賴清德稱「萬里房不值錢」悄改文　他：為護航貶低沒必要

「郭侯相見也要處分侯友宜嗎？」　黃士修諷朱立倫別太劍拔弩張

民進黨說出「這4句話」代表出事了！　李艷秋：選民要是清查弊案

搶人才！吸引國際生來台留台　教育部5年投入52億、設10海外基地

獨派陳昭姿站台相挺柯文哲　點名黃淑英、王育敏阻擋「代理孕母」

民國69年航照圖「門牌」就存在　民進黨：賴清德老家是礦工工寮

八方鍋貼遭控有蛆在蠕動　業者：煎台140℃不可能有

台中必比登豬腳店收小費　老闆親曝原因：問心無愧

陸黑心餐廳用「生水兌果汁」　一旁放畚箕、拖把顧客氣炸

NANA在台北！辣露全身刺青　「見熟悉粉絲」下次要再來

天兵男氣炸鍋烘大麻！ 「烤太酥」全都毀了XD

上半身2度「詭異左傾」　苗栗19歲無照男自撞亡

王心凌跳起「霍元甲」BATTLE　隔五年發新歌：美少女本人

台南透天厝「綠房子」外衣半脫！海葵威力太強　屋主出面了

柴柴啃氣球期待爆破！下秒「直接消風」汪超傻眼

許瑋甯遭傳「害怕同台吳慷仁」　拍侵犯戲留陰影..經紀人否認：沒這回事

郭台銘連署一份300元？傳給身分證也有價碼　黃士修怒斥別觸法

中央再跟進「老人健保政見」　侯友宜：要跟就要做全套

基進黨要她「照鏡子」　徐巧芯曝當下反應：奇怪餒

新北指賴清德老家違建又改口　她點2關鍵：資料都在市府手上快去查

綠議員挺賴清德稱「萬里房不值錢」悄改文　他：為護航貶低沒必要

「郭侯相見也要處分侯友宜嗎？」　黃士修諷朱立倫別太劍拔弩張

民進黨說出「這4句話」代表出事了！　李艷秋：選民要是清查弊案

搶人才！吸引國際生來台留台　教育部5年投入52億、設10海外基地

獨派陳昭姿站台相挺柯文哲　點名黃淑英、王育敏阻擋「代理孕母」

民國69年航照圖「門牌」就存在　民進黨：賴清德老家是礦工工寮

PCS決賽中信Passion Sisters陣容公開！應援CFO盼奪冠軍金盃

太平媽祖慈悲情懷社區共鳴　「囡仔普」玩具布偶普度幼魂

郭台銘連署一份300元？傳給身分證也有價碼　黃士修怒斥別觸法

東森購物9月限定！購買任一「毛系列」保健品　就送100元美容券

快訊／北市中正一偵查隊遭搜索　小隊長疑涉不法被帶回士檢

金正恩恐早已身亡？專家曝「12名替身」輪流上場　身材長相不一樣

中央再跟進「老人健保政見」　侯友宜：要跟就要做全套

小主人準備開學「書包長一坨貓」　臉上表情超落寞：也想一起去

颱風天開窗發現「迷你小虎隊」　網放大細看驚呼：幫忙做月子了

基進黨要她「照鏡子」　徐巧芯曝當下反應：奇怪餒

政治熱門新聞

8814萬顆蛋到底誰先墊款？　中央畜產會：超思！檢驗合格後才付款

施淑婷接任民政處長領11萬薪　網友：林九萬虧大

快訊／賴清德親回老家被控違建　點出「2關鍵時間」闢謠

「徐巧芯要小心」　郭正亮斷言注意1事

高虹安搭友車省市府資源？她揭觸法疑慮

賴清德老家遭控違建　他點侯市府「改口」

王世堅會輸？　郭正亮搖頭曝原因

國民黨票為何越來越少？　郭正亮曝1原因：超過50萬票沒了

賴清德老家遭指違建　他聲援：萬里不值錢！有人要搬進來謝天謝地

快訊／「討打姐」入黨？民眾黨回應了

郭台銘飆罵媒體8分鐘　邱毅喊「無助選情」：只怕要雪上加霜

傳主委馮世寬轉任行政院政委　退輔會：未獲正式人事異動消息

賴清德萬里老家遭爆違建？　民進黨最新說明

柯文哲今談安樂死　傅達仁之子受邀

更多熱門

相關新聞

教育部調整資通訊科系外加名額　學士班「公校減少、私校增加」

教育部調整資通訊科系外加名額　學士班「公校減少、私校增加」

教育部為配合產業發展，推動資通訊科系外加名額，卻遭到外界批評。教育部指出，113學年度起進行調整，學士班部分，將從目前最多擴充10%，國立大學下降為最多擴充5％、私立則調升為最多15%；碩博士班部分，則從目前最多擴充20%，公立與私立大學，分別調整為最多擴充到25％、15％。

第一所國立中醫系成立！陽明交大113學年起招生「每年30名」

第一所國立中醫系成立！陽明交大113學年起招生「每年30名」

選送300高中教師赴海外短期進修　教育部：提升雙語教學專業知能

選送300高中教師赴海外短期進修　教育部：提升雙語教學專業知能

改善校園霸凌　先建立校園信任文化

改善校園霸凌　先建立校園信任文化

國際資訊奧林匹亞競賽傳捷報　台學生奪1金3銀「國際排名第5」

國際資訊奧林匹亞競賽傳捷報　台學生奪1金3銀「國際排名第5」

關鍵字：

教育部僑生

讀者迴響

熱門新聞

桃園人妻：我老公和我親媽搞上了　鹹濕對話全曝光

好萊塢「最閃夫妻檔」宣布離婚

職軍睡了丈母娘！人妻再控「媽媽是慣犯」

女遭5男輪流性侵　竟是姊夫用她抵債

海底發現「破殼詭異金蛋」　科學家傻眼

人夫約砲吃遍熟女學生妹　連砲友都看不下去

普丁被爆「早已死亡」

「冷氣開26度↑」以為省電！她慘噴7000電費

桃園人妻爆「老公搞上岳母」　渣男身分曝光

Apple牙醫男友緊急停工送醫！

桃園岳母搞上27歲女婿！人妻爆「親媽身分」

回家務農「青貸100萬」　他被通知違約爆慘！全場力挺

26歲J奶AV女優「赴港賣身」一次6千　實際已40歲

即／鄰聞到屍臭　房東開門驚見租客亡

19歲男大生自摔被撞躺對向　起身要逃命仍遭拖吊車輾死

更多

最夯影音

更多
八方鍋貼遭控有蛆在蠕動　業者：煎台140℃不可能有

八方鍋貼遭控有蛆在蠕動　業者：煎台140℃不可能有
台中必比登豬腳店收小費　老闆親曝原因：問心無愧

台中必比登豬腳店收小費　老闆親曝原因：問心無愧

陸黑心餐廳用「生水兌果汁」　一旁放畚箕、拖把顧客氣炸

陸黑心餐廳用「生水兌果汁」　一旁放畚箕、拖把顧客氣炸

NANA在台北！辣露全身刺青　「見熟悉粉絲」下次要再來

NANA在台北！辣露全身刺青　「見熟悉粉絲」下次要再來

天兵男氣炸鍋烘大麻！ 「烤太酥」全都毀了XD

天兵男氣炸鍋烘大麻！ 「烤太酥」全都毀了XD

熱門快報

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票抽iPad、AirPods等百項大獎！

《豈有此呂》揭露「北宜公路鬼故事」真相

《豈有此呂》揭露「北宜公路鬼故事」真相

開天眼記者也當過山道猴子 揭祕山道女孩真實身分 ｜吳居諴

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

善心不孤單♥您認購我代送

善心不孤單♥您認購我代送

愛心相伴，幫您送去溫暖的善心，您的支持是浪浪的希望。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面