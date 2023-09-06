觀光旅館漲14%！南投房價1.5萬居冠　今年旅宿營收飆848.4億創新高

▲日月潭涵碧走高端市場。（圖／涵碧樓提供）

記者李姿慧／台北報導

國旅起飛，觀光局統計，今(112)年上半年國旅暢旺，旅宿業營收飆848.4億元創新高，超越疫情前11.08%，不過旅宿業房價因成本上漲調漲，觀光旅館業平均房價4618元漲了14.14%，旅館業平均房價2647元變貴8.1%，民宿平均房價2536元略貴1.44%。其中觀光旅館以南投縣平均房價1萬5449元居冠，與走高端市場有關。

國旅暢旺，根據觀光局統計，今年上半年旅宿業住客人次為3808萬人次，較111年同期限制國內外旅客出入境時2691萬住客人次，增加約1117萬人次，較疫情前108年同期住客人次3877萬人次，僅小幅差距約69萬人次，今年上半年住客數已趨近疫情前水準。

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其中本國籍住客今年上半年約3131萬人次，也比去年疫情限制出國時成長約628萬人次，更較疫情前108年同期2416萬人次成長約715萬人次，觀光局表示，顯示在國境開放後，國內旅遊持續疫情期間之熱絡，國旅動能仍相當強勁。

此外，今年上半年有1萬4581家旅宿業，自108年持續增加，與該年同期1萬2410家旅宿業增加2,171家外，今年上半年旅宿業營收表現亮眼，尤以民宿最為顯著。

觀光局統計，今年上半年旅宿業營收為848.4億元，較111年同期596.7億元增加251.7億元，大幅成長42.17%，較疫情前108年同期的767.3億元還增加約84.7億元，約成長11.08%，觀光局表示，旅宿業整體營收已超越疫情前表現。

觀光旅館業部分，112年上半年營收約新臺幣284億元，較111年同期189.1億元增加約94.9億元(約成長50.19%)，較108年同期295.2億元減少約11.2億元(約下降3.78%)，推估因家數減少致112年上半年之營收與108年同期有微幅之差距，其中以民宿營收表現最為亮眼，由於民宿家數大幅增加，今年上半年民宿總營業收入為48.4億元，較111年同期36.4億元增加12億元，約成長33.01%，較108年同期28.8億元增加約19.6億元，大幅成長68.01%，推估因疫後消費者偏好深度旅遊、在地體驗旅遊住宿型態，使民宿營收呈大幅成長趨勢。

▲雲品溫泉酒店走高端市場。（圖／雲品提供）

不過旅宿業房價也因營運成本上漲，根據觀光局統計，觀光旅館業平均房價4618元，較111年同期平均房價4046元，增加572元，調漲14.14%；旅館業平均房價為2647元，較去年同期平均房價2449元，貴了198元，調漲8.1%）；民宿今上半年平均房價2536元，較111年同期平均房價2500元，增加36元，略貴1.44%。

觀光局表示，平均房價上漲原因推估為各項原物料價格上漲，今年上半年消費者物價指數(CPI)較去年同期增加2.32%，其中服務類漲2.85%；另每月基本工資亦逐年調升，由108年2萬3100元增至112年2萬6400元，除此之外，電價之調漲，也推升旅宿業經營面向包含住宿、餐飲及其他休閒設施營運成本。

根據分析，觀光旅館以南投縣平均房價居冠，該縣平均房價為1萬5449元，主要是南投縣觀光旅館為涵碧樓大飯店及雲品溫泉酒店日月潭2家為以高端客群為主要市場之觀光旅館；旅館業以宜蘭縣平均房價為3474元居冠，宜蘭縣有239家一般旅館，其中有79家溫泉或渡假旅館高於平均房價，顯示在國內進行精緻旅遊或度假型的行程受青睞。