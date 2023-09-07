不怕陳吉仲告！　張斯綱揪超思合約疑點：請檢方盡速啟動調查

▲張斯綱、徐巧芯、游淑慧一起至北檢告發陳吉仲。（圖／翻攝自張斯綱臉書）

記者江采蓁／綜合報導

農業部長陳吉仲日前召開記者會回應超思公司進口巴西蛋爭議，並點名對國民黨北市議員徐巧芯喊「謀財害命」一事提出民事告訴，徐巧芯7日一早則和同黨議員張斯綱、游淑慧到台北地檢署，按鈴申告陳吉仲、中央畜產會。事後張斯綱也在臉書發文，重申超思合約疑點，強調「我們不怕陳吉仲告！」請檢方盡速啟動調查，將所有資料攤在陽光下檢驗。

張斯綱指出，農業部一直聲稱超思公司過去曾有從日本進口到台灣、從巴西進口到日本的雞蛋進口實績，他昨天在記者會就公開請陳吉仲部長拿出證據給大家看，但農業部就是拿不出來；再者，農業部說，若進口中被查驗到不合格、退貨的蛋，由超思公司吸收成本，但合約公布後，卻發現根本不是這麼一回事，因為合約中寫明，若有此情況，退換貨所衍伸的費用，只要有報價文件就可以請款、申請補貼。

此外，張斯綱提到，在合約中，超思就是個代收轉付的角色，一毛成本都不必付，就可爽賺8%服務費；還有3月1日雙方合約生效，超思卻是在3月2號才復業，這些疑點都跟陳吉仲的說法完全不同，到底是農業部便宜行事、未照合約內容執行，還是壓根是假合約？

「人民有知的權利，我們不怕被陳吉仲告，要戰就來戰！」張斯綱表示，為了繼續追出真相，他今天和徐巧芯、游淑慧一起至北檢告發陳吉仲涉嫌圖利特定廠商，請檢方盡速啟動調查，將所有資料攤在陽光下接受檢驗。