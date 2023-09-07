與侯友宜政見類似促「藍白合」？　柯文哲：對的事情多數都一樣

▲柯文哲醫療政策記者會「人權自主 安寧善終」。（圖／記者屠惠剛攝，下同）

記者袁茵／台北報導

民眾黨總統參選人柯文哲昨提出8項醫療政見，其中包括提高醫療衛生支出達到GDP 8％、補助65歲以上長者健保費，以及老弱申請幫傭移工不需巴氏量表等，都與國民黨總統參選人侯友宜主張類似。被問到此舉未來有無可能「藍白合」？柯文哲7日回應，對的事情，絕大多數狀況下，大家都會一樣。

柯文哲7日上午召開第2場醫療政見記者會，主題為「人權自主 安寧善終」，談及開放代理孕母與支持安樂死等敏感議題，而與會來賓為獨派色彩濃厚的前總統陳水扁醫療小組發言人、代理孕母解禁推動者陳昭姿，以及已逝體育主播傅達仁先生之子傅俊豪。

會後，被問到6日公布的8大醫療政見主張，有3項跟侯友宜類似，是否與在野整合觀念相似、未來有無可能「藍白合」？柯文哲表示，對的事情，絕大多數狀況下，大家都一樣，「真正來說，不是什麼政策相同不相同，有差別的是執行力」。

柯文哲提及，今日台灣政治最大問題，就是執行效果很差，要做時只會花錢、撒幣，但真正要做苦工的反而沒人做，「如果大家對那個領域有很認真思考過，恐怕8個政見有6個以上是相同，所以8個政見有3個相同沒什麼了不起，最重要是執行力，台灣真正問題是執行力。」

媒體追問，柯侯2人都相繼拋出長者健保補助、巴氏量表放寬等政策，是否呼應在野整合先從政治理念開始合作？柯文哲說，政黨之間固然有競爭，但相同的部分更多，自己以前點名總統蔡英文應出來開國是會議、擔任召集人，「其實台灣還是有很多問題要解決，包括18歲公民權應該通過，但公投竟然沒過，一定是大家嘴巴上說支持，但沒用力去推。」

柯文哲再提，「閣揆同意權」也真的要拿出來談，「我覺得現在台灣的選舉是『民選皇帝制』，因為是贏者全拿、毫無制衡，只要選上總統就隨便你搞。」總統到底要不要去立法院國情報告、政黨質詢，「若真的要三權分立，那就三權分立，像是這種國家基本問題，其實政黨領袖都應該坐下來談。」