關山警察分局變身「愛心轉運站」　轉送愛心米

▲陳國清先生捐贈70包3公斤裝白米，送給貧困或弱勢家庭。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

來自宜蘭台電台北供電區處冬山超高壓裝設員工陳國清先生，於7日，在關山鎮友人的陪同下，帶著70包愛心米來到台東縣警察局關山分局，一行人受到分局長林志弘的熱烈歡迎，並與分局同仁在分局廣場合影。林分局長感謝陳先生的善心，送愛心給轄內貧困或弱勢家庭，讓他們感受「溫情滿人間」。

住在宜蘭的陳國清先生，近日看到媒體報導，台東縣遭受到海葵颱風的肆虐，到處皆有災情傳出，起心動念想要捐贈70包3公斤裝白米，故去電與住在台東縣關山鎮的友人聯繫，恰巧其友人就是擔任關山義警中隊副中隊長的李日明(退休警察)。李副中隊長遂引薦其將該批愛心米，請關山警察分局轉送給轄內需要的民眾。

分局長林志弘透過李副中隊長得知上情後，隨即允諾全力協助，由各所探訪轄內需要的住戶，務必將愛心米送到最需要的民眾手上。於7日10時30分，就在分局廣場前，舉行簡單隆重的傳贈儀式，並由各所所長將愛心米帶回轄區，立刻轉送給民眾，雖然只是一包白米，但是心意卻無比大。

陳先生表示，感謝關山警察分局的「愛心轉運站」，謝謝各位所長將我的愛心，轉傳到最需要的民眾手上，有感於此次「海葵颱風」台東縣受災嚴重，希望藉由此次達到拋磚引玉的效果，讓更多的愛心在偏鄉遍地開花，讓民眾感受到來自社會的溫暖。

關山警察分局表示，感謝來自宜蘭的陳國清先生發揮大愛，也謝謝副中隊長李日明，主動引社會愛心資源幫助轄內弱勢民眾，讓現警與退警，共同成就了一件善行，提供愛心米助轄內貧困及弱勢家庭度過難關，不僅讓分局化身成為「愛心轉運站」，也為「愛心傳承」寫下最佳的典範！