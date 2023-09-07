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大武愛國蒲聯外道路改善及橋梁動土　最快113年7月完工通車

▲台東縣政府7日舉辦聯外替代道路改善及橋梁興建工程動土典禮。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲台東縣政府7日舉辦聯外替代道路改善及橋梁興建工程動土典禮。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲/台東報導

為了改善大武鄉愛國蒲部落村民對外交通道路的安全，台東縣政府7日舉辦聯外替代道路改善及橋梁興建工程動土典禮，縣長饒慶鈴表示，此工程將新建長65公尺、寬8公尺的橋梁一座，並興闢兩端連接道路總長371公尺，預計最快於113年7月完工通車，工程經費9980萬元整，完成後可取代東67線，使愛國蒲部落居民有一條更平順、安心安全的聯外道路。

動土儀式於上午10點舉行，饒慶鈴說明，大竹村愛國蒲部落居民長期以來聯外交通僅有一條對外道路，經由鄉道東67線連接台9線，但東67線除了寬度不足，每逢颱風或地震就會產生落石危及用路人安全，民眾通行險象環生，甚至阻斷道路使部落成為孤島。自104年起，縣府即積極協助大武鄉公所爭取興闢更安全的替代道路，但後續因用地取得問題及工程經費追加等因素，未能繼續施工；110年重新提報計畫，並於去年再次獲得原住民族委員會核定經費及鄉公所自籌舉辦，由縣府協助後續工程工作。

饒慶鈴表示，很高興愛國蒲鄉親引頸期盼多年的替代道路終於可以順利動工，感謝大武鄉公所極力爭取計畫，以及感謝原住民族委員會願意再次給予補助、中央立委協助爭取，對於後續的工程執行，縣府建設處團隊將會全力以赴盡快完成，讓大竹村及愛國蒲居民早日脫離每逢天災就落石及封路之苦。完成後族人不僅外出通勤、通學更方便安全，以及有利於農產品運輸，期盼更可以進一步串聯在地特色產業，達到促進觀光旅遊的功能。

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